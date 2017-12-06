Genç Basketbolcular Galibiyetle Başladı

Salihli Belediyespor Genç Erkek Basketbol Takımı, yeni sezona galibiyetle başladı.

Salihli Belediyespor Genç Erkek Basketbol Takımı, yeni sezona galibiyetle başladı.

Antrenörler Murat Öztürk ve Çağatay Köse yönetiminde iyi bir hazırlık dönemi geçiren Yeşil-beyazlı genç basketbolcular, Manisa'da oynadıkları yeni sezonun ilk maçında Manisa Gençlik Spor Kulübü ile karşılaştı. Manisa Genç Erkek Basketbol liginde mücadele eden Salihli Belediyespor'un genç basketbolcuları, büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Manisa Gençlik Spor Kulübü'nü 51-46 mağlup ederek, sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Sezonun ilk maçında aldıkları galibiyetten dolayı genç basketbolcuları ve antrenörleri tebrik eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, başarılarının devamını diledi.