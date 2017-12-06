  • BIST 106.260
  • Altın 156,619
  • Dolar 3,8418
  • Euro 4,5413
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 4 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 7 °C

Genç Basketbolcular Galibiyetle Başladı

» »
Genç Basketbolcular Galibiyetle Başladı
Salihli Belediyespor Genç Erkek Basketbol Takımı, yeni sezona galibiyetle başladı.

Salihli Belediyespor Genç Erkek Basketbol Takımı, yeni sezona galibiyetle başladı.

Antrenörler Murat Öztürk ve Çağatay Köse yönetiminde iyi bir hazırlık dönemi geçiren Yeşil-beyazlı genç basketbolcular, Manisa'da oynadıkları yeni sezonun ilk maçında Manisa Gençlik Spor Kulübü ile karşılaştı. Manisa Genç Erkek Basketbol liginde mücadele eden Salihli Belediyespor'un genç basketbolcuları, büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Manisa Gençlik Spor Kulübü'nü 51-46 mağlup ederek, sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Sezonun ilk maçında aldıkları galibiyetten dolayı genç basketbolcuları ve antrenörleri tebrik eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, başarılarının devamını diledi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray’da Birlik Ve Beraberlik Gecesi05 Aralık 2017 Salı 22:13
  • Rusya, 2018 Kış Olimpiyatları’ndan Men Edildi05 Aralık 2017 Salı 21:38
  • Hasenhüttl: "İşimiz Kolay Olmayacak"05 Aralık 2017 Salı 20:23
  • Beşiktaş, Fenerbahçe Ve Galatasaray Pfdk’ya Sevk Edildi05 Aralık 2017 Salı 19:53
  • Ayvalık’ta Gençlik Merkezi’nden Engelli Sporculara Jest05 Aralık 2017 Salı 19:13
  • Vestel Venus Sultanlar Ligi: Çanakkale Belediyespor: 2 - Galatasaray: 305 Aralık 2017 Salı 18:43
  • Çorlu Masterler Şampiyonluk Yolunda Emin Adımlarla İlerliyor05 Aralık 2017 Salı 18:18
  • Türkiye Güreş Federasyonu’nda Seçimli Genel Kurul İptal Edildi05 Aralık 2017 Salı 17:58
  • Kardemir Karabükspor, Konyaspor Hazırlıklarına Başladı05 Aralık 2017 Salı 17:53
  • Dursun Özbek: "Antrenör Değişikliği Söz Konusu Değil"05 Aralık 2017 Salı 17:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti