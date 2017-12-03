Genç Çiftçi Projesi Kapsamında Küçükbaş Hayvan Dağıtımı Yapıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Genç Çiftçileri Desteklenmesi Programında Kırklareli Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü çiftçilere...

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Genç Çiftçileri Desteklenmesi Programında Kırklareli Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü çiftçilere hibe ve hayvan desteği verildi.

Kırklareli Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Sarpdere, Hamdibey, İncesırt Köyü ve İğneada Beldesi olmak üzere 5 genç çiftçiye hibe ve hayvan desteği verildi.

Her bir çiftçiye 35'er adet olmak üzere toplamda 175 adet küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı. Dağıtımlar gece yarsısına kadar devam etti.