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Genç Çiftçilere 120 Adet Düve Hibe Edildi

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Genç Çiftçilere 120 Adet Düve Hibe Edildi
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde "Genç Çiftçi" projesine başvuran 20 genç çiftçiye 120 adet düve teslim edildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde "Genç Çiftçi" projesine başvuran 20 genç çiftçiye 120 adet düve teslim edildi.

Kahta ilçesinde "Genç Çiftçi" projesi kapsamında 20 çiftçiye 6'şar adet Klavel ırkına sahip düve dağıtıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında Kahta ilçesinde genç çiftçilere "Küçükbaş ivesi Koyunu Hayvan Hibesi" projesi kapsamında 7 genç girişimciye 280 adet küçükbaş teslim edilmişti.

Projenin son aşaması olarak ise 20 çiftçiye altışar adet büyük baş hayvan dağıtımı gerçekleştirildi.

Hayvanların dağıtımında bir açıklama yapan Kahta ilçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fahri Can, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında Kahta ilçesinde toplam 20 çiftçinin faydalandığını belirterek, projenin amacına ulaşıyor olmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Genç Çiftçilere 120 Adet Düve Hibe Edildi

Genç Çiftçilere 120 Adet Düve Hibe Edildi

Genç Çiftçilere 120 Adet Düve Hibe Edildi

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