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Genç girişimciler 'iş sahibi' oldular

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Genç girişimciler 'iş sahibi' oldular
Kırıkkale'de KOSGEB tarafından düzenlenen 'Uygulamalı Girişimcilik' eğitimini başarıyla tamamlayan Eda Karakuş ve Burcu Er, kendi işlerinin patronu oldular.

Kırıkkale'de KOSGEB tarafından düzenlenen 'Uygulamalı Girişimcilik' eğitimini başarıyla tamamlayan Eda Karakuş ve Burcu Er, kendi işlerinin patronu oldular. Genç kursiyerler, Eskişehir merkezli bir giyim mağazasını Kırıkkale'de açtı. Ovacık Mahallesi Zafer Caddesi'ndeki KOSGEB  altına açılan Olgun Orkun Genç Bayan Giyimi Mağazası'nın açılışını Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz yaptı.

KURDELAYI VALİ KESTİ
Açılış kurdelesini kesmeden önce konuşma yapan Vali Haktankaçmaz, "Genç girişimci bayanlarımızı kutluyorum. Diğer girişimci kadınlarımıza da örnek olmasını diliyorum. Kadınlarımıza gereken desteği verip, ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamın içine katmayı amaçlıyoruz" dedi. Mağazayı gezen Vali, Eda Karakuş ve Burcu Er'i tebrik ederek, işlerinin hayırlı ve bol kazançlı olmasını diledi. Eda Karakuş ve Burcu Er ise, "Özellikle genç bayan giyiminde, dinamik yapısıyla oldukça dikkat çekici ürünlerimizle müşterilerimizi bekliyoruz" dediler. 

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE

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