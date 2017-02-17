Genç Girişimciler Mülakattan Geçti

Şehzadeler Belediyesi, KOSGEB ve İş-Kur'un işbirliği ile yapılan "Genç Girişimciler Haydi İş Başına" ücretsiz uygulamalı girişimcilik kurslarına...

Şehzadeler Belediyesi, KOSGEB ve İş-Kur'un işbirliği ile yapılan "Genç Girişimciler Haydi İş Başına" ücretsiz uygulamalı girişimcilik kurslarına başvuran kursiyerler için mülakatlar yapıldı. Toplamda 195 kişinin başvurduğu girişimcilik eğitimlerine mülakatların ardından 25 girişimci eğitim alma hakkı kazanacak.

Şehzadeler Belediyesi, KOSGEB ve İş-Kur işbirliği ile düzenlenen girişimcilik kurslarına başvuran girişimciler kursa katılma için ön mülakattan geçti. Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezinde yapılan mülakata katılan 195 girişimci yapılan elemelerin ardından kalan 25 girişimci 20 Şubat tarihinde başlayacak olan eğitimlere katılma hakkını elde edecekler.

Bir hafta sürecek olan kursların ardından girişimcilerin 50 bin TL hibe, 100 bin TL faizsiz kredilere başvurma hakkı kazanmak için sertifika sahibi olacaklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şehzadeler Belediyesi, KOSGEB ve İş-Kur işbirliği ile gençlerimize yönelik düzenlediğimiz girişimcilik kurslarımız bu yılda devam ediyor. Bilindiği gibi geçtiğimiz hafta başlayan başvuruların ardından bu yılın ilk kursu için başvuran genç girişimci sayımız 195 olmuştur. Bu girişimcilerimizden 25 kişi yapılacak mülakatın ardından eğitimlere katılma hakkını kazanmış olacaklar. 20 Şubat tarihinde başlayacak olan kurslarımızı başarı ile tamamlayan genç girişimcilerimiz girişimcilik sertifikasını almaya hak kazanacaklar. Bu sertifika ile iş kurmak isteyen girişimci kardeşlerimiz KOSGEB tarafından verilen 50 Bin TL hibe veya 100 bin TL faizsiz kredi imkanlarına başvurma hakkını elde etmiş olacaklar. Yapılacak olan başvuruların arasından desteklenmeye değer görülen girişimcilerimiz bu imkanlardan faydalanarak kendi işlerini kurma imkanına erişmiş olacaklar" dedi.