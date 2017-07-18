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Genç Halterciler, Rize’de Yapılacak Olan Türkiye Şampiyonası Öncesinde ‘Altın’ Sözü Verdiler

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Genç Halterciler, Rize’de Yapılacak Olan Türkiye Şampiyonası Öncesinde ‘Altın’ Sözü Verdiler
Rize'de 20-23 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan Yıldızlar ve 15 Yaş Altı 15 Temmuz Şehitleri Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nda ter dökecek...

Rize'de 20-23 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan Yıldızlar ve 15 Yaş Altı 15 Temmuz Şehitleri Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nda ter dökecek olan Trabzonlu sporcular altın sözü verdiler.

Genç halterciler Oğuzhan Özen, Emre Özen ve Süleyman Tuğrul Şahinbaş, antrenörleri Zeki Eraksın ile birlikte Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek Müdür Vekili Adnan Köseoğlu ile Şube Müdürü Yusuf Çebi ile sohbet ettiler.

Yenişehir Spor Salonu'nda yapılacak olan şampiyona öncesinde madalyaların en büyük adayları olarak gösterilen sporculardan Oğuzhan Özen'in Minikler Türkiye Şampiyonluğu, Emre ve Süleyman'ın da Trabzon il birinciliği dereceleri bulunuyor. Antrenör Eraksın, "3 sporcumuzun da Türkiye şampiyonluğuna ulaşacaklarına yürekten inanıyorum" derken, Müdür Vekili Köseoğlu da, "Trabzon'a 3 altınla dönün, bunu başaracak gücünüz var" diyerek sporculara moral verdi.

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