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Genç İşadamlarından Başkan Kurt’a Ziyaret

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Genç İşadamlarından Başkan Kurt’a Ziyaret
Eskişehir Genç İşadamları Derneği (ESGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Alkara ve yönetim kurulu üyeleri, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım...

Eskişehir Genç İşadamları Derneği (ESGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Alkara ve yönetim kurulu üyeleri, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleştirilen ziyarette ESGİAD Başkanı Ferhat Alkara ve yönetim kurulu, çalışmaları hakkında Başkan Kurt'a bilgi verdi. Dernek Başkanı Alkara, dernek bünyesinde 20-45 yaş aralığında 124 üyenin bulunduğunu belirtti. Kent ekonomisine katkı sağlayacak projeler ve sosyal sorumluluk projelerine de önem verdiğini söyleyen Alkara, Eskişehir için üzerlerine düşen bütün görevler için hazır olduklarını ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt ise, ESGİAD Başkanı Alkara ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi. Genç işadamlarının böylesine faydalı bir çatı altında toplanmalarının Eskişehir için hayırlı bir iş olduğunu kaydeden Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak her zaman ESGİAD'a destek olacaklarını aktardı.

Genç İşadamlarından Başkan Kurt’a Ziyaret

Genç İşadamlarından Başkan Kurt’a Ziyaret

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