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Genç İtfaiyeci Trafik Kazasında Hayatın Kaybetti

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Genç İtfaiyeci Trafik Kazasında Hayatın Kaybetti
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, bir kişi hayatını kaybederken, 1'i çocuk 2 kişi de ağır...

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, bir kişi hayatını kaybederken, 1'i çocuk 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Denizli'nin Babadağ Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah Aksungur (32) idaresindeki 20 AB 924 plakalı kamyon, karşı istikametten gelen Rıdvan Yılmaz idaresindeki 35 AD 6954 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, otomobilde yolcu olan ve Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde itfaiyeci olarak çalıştığı öğrenilen Uğur Güç'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan otomobil sürücüsü Yılmaz ve 3 yaşındaki Sibel Güç ise ambulanslarla Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Kamyon şoförü Emrah Aksungur'un gözaltına alındığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Dairesi Başkanlığından sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Teşkilatımız personellerinden Uğur Güç izin gününde geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. Merhum personelimize Allahtan rahmet kederli ailesine sabırlar dileriz. Tüm teşkilatımızın başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

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