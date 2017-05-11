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Genç Kadın 9’uncu Kattan Ölüme Atladı

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Genç Kadın 9’uncu Kattan Ölüme Atladı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 9'uncu kattaki evinin balkonundan atlayan genç kadın feci şekilde yaşamına son verdi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 9'uncu kattaki evinin balkonundan atlayan genç kadın feci şekilde yaşamına son verdi.

Olay, gece saatlerinde Esentepe Mahallesi 46/26 sokakta bulunan 10 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 32 yaşındaki Nurcan Çakar, 9'uncu kattaki evinin balkonundan aşağıya atladı. Beton zemine düşen genç kadını gören yakınları, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çakar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının öldüğünü duyan yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Çakar'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan evde inceleme yapan polis ekiplerinin herhangi bir intihar notuna rastlamadığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Genç Kadın 9’uncu Kattan Ölüme Atladı

Genç Kadın 9’uncu Kattan Ölüme Atladı

Genç Kadın 9’uncu Kattan Ölüme Atladı

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