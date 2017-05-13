Genç Kadın Kendini Astı

Antalya'da eşiyle tartıştığı ileri sürülen 24 yaşındaki bir çocuk annesi genç kadın kablo ile kendini asarak intihar etti.

Antalya'da eşiyle tartıştığı ileri sürülen 24 yaşındaki bir çocuk annesi genç kadın kablo ile kendini asarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 09.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi 1316 Sokak'taki 15 numaralı apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Bir işletmede garsonluk yapan Mehmet Edizaslan, iddiaya göre gece yarısı eşi Esma Edizaslan'la tartıştı. Bunalıma giren 4 yaşındaki bir kız çocuk annesi Esma Edizaslan, sabaha karşı kendini mutfak tavanında bulunan demire kablo ile astı. Mehmet Edizaslan sabah uyandığında eşini asılı halde buldu ve hemen indirip balkondan, "Karım kendini asmış yardım edin" diyerek yardım çığlığı attı. Komşuların haber vermesi üzerine eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri genç kadının öldüğünü belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Esma Edizaslan'ın cansız bedeni otopsi için Adi Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mehmet Edizaslan, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Gençlik Mahallesi Muhtarı Ömer Kaya, sabah dükkanını açtığında, Ali'nin balkondan yardım istediğini söyledi.

hemen polis ve sağlık ekiplerini aradığını dile getiren Kaya, "Polisler birlikte daireye girdik. Esma yerde yatıyordu. Mutfak'ta kendini asmış. Çok iyi hayat dolu bir kadındı. Eşiyle birlikte mutlu bir birliktelikleri vardı" ifadelerini kullandı.