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Genç Kadın Sokak Ortasında Öldürüldü

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Genç Kadın Sokak Ortasında Öldürüldü
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kadın sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kadın sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 16.15'te Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi 1531 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 48 yaşındaki Derya Gündüz, henüz ismi öğrenilemeyen bir şahısla tartıştı. Kimliği belirsiz kişi, elindeki silahla Derya Gündüz'ün kafasına sıktı. Genç kadın bir anda yere yığıldı. Olayın zanlısı hemen olay yerinden uzaklaşarak, kayıplara karıştı. Silah sesini duyan vatandaşların durumu 112 acil servise haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralanan kadın yapılan ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yapılan tüm müdahalenin rağmen 48 yaşındaki kadın kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Genç kadını cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından genç kadının silahla kafasından vurulduğu tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatılırken, olay ilgili soruşturma sürüyor.

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