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Genç Kadını 15 Yerinden Bıçaklayan Sanık:

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Genç Kadını 15 Yerinden Bıçaklayan Sanık:
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, genç kadını sokak artasında 15 yerinden bıçaklayarak öldüren sanık, cinayeti tasarlayarak işlemediğini söyledi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, genç kadını sokak artasında 15 yerinden bıçaklayarak öldüren sanık, cinayeti tasarlayarak işlemediğini söyledi.

Bir müddet önce eşinden boşanan 39 yaşındaki Nurcan Efe, Gemlik ilçesinde arkadaşıyla yürürken, İnegöl'de tanıştığı Dursun Efe ile karşılaştı. Nurcan Efe'nin kendisiyle görüşmek istememesi üzerinden belinden bıçağı çıkartan Dursun Efe, genç kadını sokak ortasında bıçaklayıp öldürdü. Olayın ardından bıçakla kendisini de yaralayan ve bir apartmanın giriş katında baygın halde bulunan Dursun Efe, tedavisinin ardından 15 gün sonra tutuklandı.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan hakkında müebbet hapis cezası istenen sanığın yargılanmasına devam edildi. İlk duruşmadaki ifadelerini tekrarlayan sanık, "Olay günü Nurcan Efe ile ilişkimiz devam ediyordu. Aramızda sadece soğukluk vardı. Daha önce münakaşa yaşadığımızdan dolayı Nurcan telefon numarasını değiştirmişti. Ben olaydan önce cep telefonum ve gözlüğümü Nurcan'a vermiştim. Onları geri istedim. Olay günü alkollüydüm. Nurcan ve Şahsene ile evin önünde karşılaştım. Nurcan ile konuşurken bana hakaret etmeye başladı. Ben de sinirlerime hakim olamayıp kendisini bıçakladım. Onu tasarlayarak öldürmedim" dedi.

Öldürülen Nurcan Efe'nin bir oğlu ile sanık Dursun Efe'nin boşandığı eşi Cemile D. şahit olarak dinlendi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

Genç Kadını 15 Yerinden Bıçaklayan Sanık:

Genç Kadını 15 Yerinden Bıçaklayan Sanık:

Genç Kadını 15 Yerinden Bıçaklayan Sanık:

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