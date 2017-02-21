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Genç Kafkars Spor Başkanı Bayramoğlu’ndan Vali Doğan’a Forma

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Genç Kafkars Spor Başkanı Bayramoğlu’ndan Vali Doğan’a Forma
Kars'ın tek profesyonel takımı olan Genç Kafkars Spor Kulüp Başkanı Emre Okan Bayramoğlu, Vali Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret ederek Doğan'a forma hediye...

Kars'ın tek profesyonel takımı olan Genç Kafkars Spor Kulüp Başkanı Emre Okan Bayramoğlu, Vali Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret ederek Doğan'a forma hediye etti.

Kars'ı Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 1. Lig B Grubunda temsil eden Genç Kafkars Spor Kulübü Başkanı Emre Okan Bayramoğlu, İdari Menejer Faruk Torunoğlu, Menejer Erhan Aras, Takım Kaptanı Hürol Temel'den oluşan heyet, Vali Sayın Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Kars'ın sporda bulunduğu nokta ve voleybol adına yapılacakların konuşulduğu ziyarette, Vali Doğan, Genç Kafkars Spor Kulübü'nün voleybol branşında faaliyet göstermesinden ve Kars'ı en iyi şekilde temsil etmesinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, kulübün daha iyi yerlerde bulunması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

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