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“Genç Kalem” Kitabının Gelirini Üniversite’ye Bağışlayacak

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“Genç Kalem” Kitabının Gelirini Üniversite’ye Bağışlayacak
Muğla'nın Ortaca ilçesinde, yazar Anıl Şahin'in "Düşlerimdeki Yansımalar" isimli ilk şiir kitabı için imza günü düzenlendi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, yazar Anıl Şahin'in "Düşlerimdeki Yansımalar" isimli ilk şiir kitabı için imza günü düzenlendi.

Genç yazar Şahin, imza gününde kitabın satışından elde edilen gelirin bir kısmını öğrencisi olduğu Uşak Üniversitesi Sosyal Yardımlaşma Kulübüne bağışlayacağını açıkladı.

Ortaca Kent Konseyi'nin organizasyonu ile Kültür Park'ta yapılan imza gününde Anıl Şahin, felsefe öğretmeni Duygu Güneş ile birlikte kitabının yazım sürecini anlattığı söyleşi gerçekleştirdi.

Söyleşinin ardından, Uşak Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü öğrencisi Anıl Şahin, okurları için kitaplarını imzaladı.

9'uncu sınıfta şiir yazmaya başladığını anlatan Anıl Şahin, kitabının çıkmasının ardından çevresinden çok büyük destek aldığını dile getirerek, "Beni destekleyen, kitabımı alıp okuyan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

- 100 kitabın geliri sosyal yardımlaşma kulübüne

Kitap çıkarmaya karar verdiğinde bu işe ayıracak yeterli parası olmadığını aktaran Şahin, "Ortaca İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ekrem Gürhan hocamız sağ olsun. Katkı yaptı. Bende o katkıları aldığım için kitabımı bastırabildim. Ailemde çok yardımcı oldu. Bu katkıyı aldığım için bende 100 adet kitabımın satışından elde edeceğim geliri üniversitede sosyal yardımlaşma kulübüne vermeyi düşünüyorum. Satıştan elde edeceğim geliri sosyal yardımlaşma kulübüne vermekten büyük mutluluk duyacağım" dedi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünün genç yetenekleri keşfetmek ve yazmaya teşvik etmek için il genelinde başlattığı Genç Kalemler Projesi öğrencisi Anıl Şahin'in ilk kitabı "Düşlerimdeki Yansımalar" geçtiğimiz ay okuyucu ile buluşmuştu.

“Genç Kalem” Kitabının Gelirini Üniversite’ye Bağışlayacak

“Genç Kalem” Kitabının Gelirini Üniversite’ye Bağışlayacak

“Genç Kalem” Kitabının Gelirini Üniversite’ye Bağışlayacak

“Genç Kalem” Kitabının Gelirini Üniversite’ye Bağışlayacak

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