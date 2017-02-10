'Genç Kaşifler Keşifte' AK Parti'den ödül aldı

Çorumlu öğrencilerin hazırladığı 'Genç Kaşifler Keşifte' Projesi'ne AK Parti'den ödül geldi. Dernek Başkanı Özcan, ödülü AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın elinden aldı

Çorum Eğitim, Kültür ve Araştırma Derneği'nce yürütülen 'Genç Kaşifler Keşifte' projesi, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'nca düzenlenen Yılın Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri Töreni'nde, yaklaşık 2 bin proje arasından 'Gençlik ve Spor' kategorisinde birincilik ödülü aldı.

Dernek Başkanı Şahin Özcan, öğrencilerin hem kendilerinin içerisinde yer alacağı hem de eğlenerek ve yaşayarak öğrenecekleri bir şeyler yapmak istemeleri üzerine, 'Genç Kaşifler Keşifte' projesini hazırladıklarını bildirdi. Projenin Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca desteklendiğini dile getiren Dernek Başkanı Özcan, yürüttükleri projenin güzel sonuçlar getirmesi üzerine AK Parti'nin düzenlediği Yılın Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri'ne başvurduklarını belirterek, "Yaklaşık 2 bin proje arasından ödüle layık görüldük. Bu bizi çok mutlu etti. Ödülü AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın elinden aldık. Yerel bir derneğin de çok güçlü proje yürütebileceği, ulusal çaptaki emsalleriyle yarışabileceğini görmüş olduk. Bu da bizim motivasyonumuzu arttırdı" dedi.