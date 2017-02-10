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Genç Kızı Para İçin Darp Etmişler

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Genç Kızı Para İçin Darp Etmişler
Eskişehir'de 22 yaşındaki genç kızı feci şekilde darp ettiği ileri sürülen 2 kadın yakalandı.

Eskişehir'de 22 yaşındaki genç kızı feci şekilde darp ettiği ileri sürülen 2 kadın yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Mamure Mahallesi Kırım Caddesi üzerinde feci şekilde darp edilen Bahar İ'yi (22), darp eden şüpheliler üzerinde çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, çevrede bulunan güvenlik kameralarını izledi.

Darp edilen Bahar İ.'in ifadesini de alan ekipler şüpheliler olan Ezgi A., ile Cansu D.'yi tespit etti. Şüphelileri kısa sürede yakalayan ekipler gözaltına aldı. Darp olayına karıştıkları ileri sürülen 1" kadın 2 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Para meselesi yüzünden darp edildiği ileri sürülen Bahar İ.'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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