Genç Milliler Yurda Döndü

Polonya'da düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 8 madalya kazanan güreş milli takım kafilesi yurda döndü.

Polonya'da düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 8 madalya kazanan güreş milli takım kafilesi yurda döndü.

U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda milliler grekoromende; 80 kiloda Burhan Akbudak ve 75 kiloda Fatih Cengiz ile altın, 98 kiloda Fatih Başköy ve 71 kiloda Murat Dağ ile bronz madalya kazandı. Kadınlarda 48 kiloda Evin Demirhan altın, serbet stil 70 kiloda Muhammet Akdeniz, 57 kiloda Süleyman Atlı ve 61 kiloda Sedat Özdemir bronz madalya kazandıı. Türkiye toplamda 8 madalya kazanarak yurda döndü.

Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Polonya'daki şampiyonayı çok iyi bir şekilde tamamladıklarını belirterek, "Toplamda 8 madalya aldık. Ama birçok maçı tek tek incelediğimizde bu sayı daha da fazla olabilirdi. U23 Takımı, bizim için çok önemli. Buradan çıkacak sporcularımız bizleri büyükler Avrupa, Dünya ve Olimpiyatlarda temsil edecekler. Ve ben bu takımda birçok sporcunun olimpiyat madalyası alacağına inanıyorum. Ama bu işler çalışmadan olmaz. Her başarı bizleri daha da hırslandırıyor. Daha önce birkaç madalyayla tamamlanan şampiyonalar geride kaldı. Artık her katıldığımız şampiyonalarda adımızdan söz ettiriyoruz. 2017 yılını rekorlarla kapattık. Önümüzdeki seneyi de yine rekorlarla geçirmek için çalışmalarımız sürecek" şeklinde konuştu.