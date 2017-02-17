Genç Müsiad’dan 3t Programı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Gençlik Kurulu tarafından düzenlenen 1. Bölgesel Ticaret Toplantısı, İzmir, Denizli,...

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Gençlik Kurulu tarafından düzenlenen 1. Bölgesel Ticaret Toplantısı, İzmir, Denizli, Manisa Gençlik Kurullarının da katılımıyla yapıldı.

Ülkü Park Sosyal tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya MÜSİAD Gençlik Kurulu İzmir Şube Başkanı Mustafa Temel ile Denizli ve Manisa'dan gelen çok sayıda gençlik kurulu üyesi katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan MÜSİAD İzmir Şubesi Gençlik Kurulu Başkanı Mustafa Temel, bölgesel ticaretin gelişmesi adına oluşturdukları organizasyonun ilkini İzmir'de gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu toplantıyla bölgesel ticaretin gelişmesi adına neler yapabileceğimizi konuşmak ve ticari işbirlikleri ve ortaklıklar için adımlar atmak istiyoruz. Ayrıca burada yapacağımız iş geliştirme toplantısı ile genç girişimciler kendilerini tanıtma ve yeni ortaklıklar kurma fırsatı bulabilecekler. İstanbul'un alternatifi Anadolu'dur ve Anadolu'da ciddi markalar var. Anadolu'yu harekete geçirmek için bu tür organizasyonlara ihtiyacımız var" dedi.

Toplantı daha sonra her sektör kendi alanlarına guruplara ayrılarak B2B görüşmeleri gerçekleştirerek devam etti. Toplantının devamı ise Denizli ve Manisa'da yapılacak.