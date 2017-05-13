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"Genç Nüfusumuz Bizim İçin İyi, Diğer Ülkeler İçin Tehdit"

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"Genç Nüfusumuz Bizim İçin İyi, Diğer Ülkeler İçin Tehdit"
Katar Hamad Bin Khalifa Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muammer Koç, "Genç nüfus iyi değerlendirilebilirse bizim için iyi, diğer ülkeler için ise...

Katar Hamad Bin Khalifa Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muammer Koç, "Genç nüfus iyi değerlendirilebilirse bizim için iyi, diğer ülkeler için ise tehdit oluşturur ve bu durum bizi kalkındırır" dedi.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Teknoversite'de Bilim ve Teknoloji Sohbetleri programına kapsamında "Bilgi Ekonomisine Dayalı Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim ve İnovasyon Sistemleri" konulu bir çalıştay düzenlendi. Katar Hamad Bin Khalifa Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muammer Koç'un konuşmacı olarak katıldığı İSTE Rektörlük konferans salonunda yapılan etkileşimli çalıştay, İSTE'li öğrencilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

çÇalıştayın başlangıcında; zenginleşme ve yaşam şartlarının iyileştirilmesinin, temelinde insan olan ekonomik kalkınma çabalarının ana hedefi olduğunu belirten Prof. Dr. Muammer Koç, sürdürülebilir kalkınmanın, bugün itibari ile bütün dünyada hem devletler düzeyinde hem de uluslararası organizasyonlar düzeyinde herkesi ilgilendiren ve hedef haline getirilen önemli bir konu olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Muammer Koç sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünya özellikle son yüz senedir hızlı bir sanayileşmeden dolayı kendi kendini öldüren, kendi kendini bitiren bir yer haline geldi. Hem toplumsal olarak hem de küresel olarak. Özellikle biz Türkiye olarak, ne yapabiliriz, ne yapmalıyız, bunun önlemleri nedir, biz bunlardan hangilerini yapmaya başlamalıyız, bunları düşünmemiz gerekiyor. Türkiye bu konuda çalışan bir ülke ve Türkiye'de çeşitli kurumlarda sürdürebilir kalkınma planları yapılıyor. Şurası muhakkak ki, öncelikle, insan gücümüzü iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Genç nüfus iyi değerlendirilebilirse bizim için iyi, diğer ülkeler için ise tehdit oluşturur ve bu durum bizi kalkındırır".

Konuşmasında eğitim ve kitap okumanın önemine de değinen Prof. Dr. Muammer Koç, "Biz yeteri kadar okumuyoruz, bizim en büyük problemimiz bu. Çocuklarımıza, kendimize, en azından okuma aşkını ve alışkanlığını kazandırabilirsek, bu bile birçok problemi aşmamıza yardımcı olur" dedi.

İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli'nin Katar Hamad Bin Khalifa Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muammer Koç'a hediye takdim etmesi ile konferans sona erdi.

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