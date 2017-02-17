Genç: 'Samsun beyin göçü çekmeli'

Canik Belediyesi tarafından düzenlenen ve 10 ülkeden 222 bilim insanının katıldığı VII. Uluslararası "Geçmişten Günümüze Göç" sempozyumu başladı. Göç konusunun masaya yatırılacağı sempozyumun açılışında, Başkan Osman Genç beyin göçüne dikkat çekti

Canik Belediyesi ve History Studies Dergisi tarafından düzenlenen "Geçmişten Günümüze Göç" konulu VII. Uluslararası Canik Sempozyumu başladı. Toplam 10 ülke ve 70 üniversiteden 16'sı yabancı olmak üzere 222 bilim insanının katıldığı sempozyumun açılış töreni Canik Kültür Merkezi'nde yapıldı. Açılış töreninde konuşan Başkan Genç, 3. bin yılın başında beyin göçünün önemine vurgu yaptı.

VII. ULUSLARARASI SEMPOZYUM

Sempozyumun açılış töreninde konuşan Canik Belediye Başkanı Osman Genç, sempozyum konusunda tecrübeli bir belediye olduklarını belirterek, 7.'sini düzenledikleri Uluslararası Canik Sempozyumu'nun konusunu, Türkiye ve Samsun'u da yakından ilgilendirdiği için "Geçmişten Günümüze Göç" olarak seçtiklerini söyledi. Günümüzde ülkeler ve şehirler arası yaşanan fiziki göçlerin yanısıra beyin göçünün de önemine dikkat çeken Başkan Genç, 4. sanayi devriminin yaşandığı 3. bin yılın başında yarışa katılabilmek için Samsun'un da beyin göçü çekmesi gerektiğini belirtti.

'BEYİN GÖÇÜ TRANSFER ETMELİYİZ'

Göçün ülkeler kadar, şehirler ve toplumlar açısından sosyal ve ekonomik açıdan önemli bir mesele olduğunu ifade eden Başkan Genç, "Ülkemiz ve şehrimiz için önemli olan beyin göçünü önlememiz, hatta tersine beyin göçü sağlamamız gerekiyor. Bilginin iktidar olduğu 4. sanayi devrimi yaşanırken, Samsun olarak da zihin yapımızı 4. düzeye çıkarmak zorundayız. Artık şehirlerin ön plana çıktığı bir devirde yaşıyoruz. Bu manada şehrimizden dışarıya göçü önlemeli ve şehrimize beyin göçü transfer etmeliyiz. Ancak bu şekilde 4. Sanayi devrimini yakalayabiliriz" dedi.

'MUHACİRLERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ'

Asrın en önemli göç olaylarından birisinin hemen yanı başımızda Suriye'de yaşandığını belirten Genç, "Bu sorun, Türkiye’nin de bu günlerde en önemli gündem maddelerinden birisi olmuştur. Ülkemiz muhacirlere ev sahipliği yapmakta ve ekmeğini paylaşmaktadır. Canik’te de Göç İdaresi’nin tespitine göre bin 926, belediyemizin hane bazlı tespitine göre ise 4 bin 93 Suriye, Irak ve Afganlı muhacir insanımızı ağırlıyoruz. Canik Belediyesi olarak biz de bu göç sonrası ilçemizde toplumsal entegrasyonu sağlama, suç oranını düşürme noktasında çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

MUHACİRLERE 'UYUM' ÇALIŞMALARI

Göçün, ülkeler ve şehirler açısından sorun olmasının yanısıra medeniyet ve kültürlerin oluşmasına da katkıda bulunduğunu dile getiren Başkan Genç, "Bu noktada bizler Türkçe bilmeyen muhacirlere Türkçe kursu, eğitimden yoksun çocukların okula gitmelerini sağlama gibi bir çok çalışmalar yürütüyoruz. Samsun tarih boyunca yenilenen bir şehir olmuştur, muhacir ve mübadil kardeşlerimize kucak açmıştır. Canik'te de yıllardır mübadil kardeşlerimizle birlikte yaşıyoruz. Biliyorsunuz peygamberimiz de din konusu nedeniyle Mekke’den Medine’ye hicret etmiştir" şeklinde konuştu.

BİLDİRİLER KİTAP OLACAK

Bugüne kadar düzenledikleri sempozyumlarda çok değerli bilim insanlarını Samsun'da buluşturduklarını ve bu önemli çalışmaları kitaplaştırarak hem kalıcı hale getirdiklerini hem de bu değerli bilgilerden çok daha fazla insanın yararlanmasını sağladıklarını söyleyen Genç, "Üniversitedeki bilgiyi şehirle buluşturamazsanız hiç bir değeri yoktur. Biz bu sempozyumlarla bilgiyi insanlarımızla buluşturup, insanlığın yararına sunuyoruz. Geçmişten Günümüze Göç Sempozyumumuzda sunulan bildiriler, basım için gerekli düzeltme ve düzenlemelerin yazarlarınca yapılmasının ardından kitap olarak yayımlanacaktır" ifadelerini kullandı.