Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından güncel sanatı ve sanatçıları desteklemek, genç sanatçıları keşfetmek, yenilikçi üretimleri arttırmak ve...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından güncel sanatı ve sanatçıları desteklemek, genç sanatçıları keşfetmek, yenilikçi üretimleri arttırmak ve bu eserlerin geniş kitlelerce izlenmesini sağlamak amacıyla "Genç Sanat: 3. Güncel Sanat Proje Yarışması" düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu yıl yarışmanın teması Anadolu coğrafyasında sevgi, hoşgörü, barış ve kardeşlik anlayışının yeşermesinde birlik ve beraberliğin tesisinde çok önemli katkılar sunmuş olan Hacı Bektaşi Veli'nin "Her ne arar isen kendinde ara" sözü olarak belirlendi. Yarışmayla Hacı Bektaşi Veli'nin bizlere bıraktığı manevi miras olan sevgi ve hoşgörü anlayışının günümüzde de gençlere ilham kaynağı olmaya devam etmesi ve sanat alanında bu evrensel değerlerin yeni proje ve güncel uygulamalarla canlı tutulması amaçlanıyor. Farklı üniversitelerden genç sanatçıların birlikte yer alacağı yarışma sonunda düzenlenecek sergi, güncel sanatın son yıllardaki gelişimini gözler önüne serecek. Yarışmada 10 esere 8 bin TL başarı ödülü, 10 esere 3 bin TL mansiyon, sergileme alacak eserlere ise 500'er TL'lik para ödülü verilecek. Ayrıca başarı ödülü ve mansiyon alan öğrencilere 1 yıl geçerli Müze Kartı verilecek.

"Genç Sanat: 3. Güncel Sanat Proje Yarışması" için başvurular 6 Mart 2017'de başlayıp, 7 Nisan 2017'de bitecek. Yarışma şartnamesi ve ayrıntılı bilgiye www.kulturturizm.gov.tr, www.guzelsanatlar.gov.tr ve www.kulturportali.gov.tr adreslerinden ulaşılabilir.