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‘Genç Sazendeler İcra Yarışması’ Sonuçları Açıklandı

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‘Genç Sazendeler İcra Yarışması’ Sonuçları Açıklandı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce, vefatının 100. yılında Tanburî Cemil Bey anısına düzenlenen "Genç Sazendeler İcra...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce, vefatının 100. yılında Tanburî Cemil Bey anısına düzenlenen "Genç Sazendeler İcra Yarışması"nın kazananları açıklandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce, vefatının 100. yılında Tanburî Cemil Bey anısına "Genç Sazendeler İcra Yarışması" düzenlendi. Online olarak gerçekleştirilen ön eleme sınavını geçen finalistlerin değerlendirmesini yapmak üzere Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Oya Levendoğlu, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Cenk Güray, Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Oğuz Karakaya, TRT Koro Şefi Hasan Esen, İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Sanat Yönetmeni Yurdal Tokcan ve Emekli TRT Sanatçısı Fahrettin Yarkın'dan oluşan seçici kurul, 20 kişiden oluşan finalistleri canlı olarak dinleyerek yarışma sonucunu belirledi. Seçici kurulun belirlediği yarışma sonucuna göre, 5 kişi başarı ödülü ve 5 kişi de mansiyon ödülü almaya hak kazandı. Başarı ödülünü, klasik kemençede Emine Bostancı, udda Tolga Karaaslan, tanburda Deniz Şahin, neyde Furkan Topçu, bağlamada Gökhan Vural kazanırken, mansiyon ödülünü ise, bağlamada Eren Can Yıldız, kanunda Cafer Sami Erdoğan, kemanda Kutay Azkur, neyde Muhammed Ceylan ve tanburda Mert Şen kazandı.

‘Genç Sazendeler İcra Yarışması’ Sonuçları Açıklandı

‘Genç Sazendeler İcra Yarışması’ Sonuçları Açıklandı

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