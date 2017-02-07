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Genç: 'Sorunları birlikte çözüyoruz'

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Genç: 'Sorunları birlikte çözüyoruz'
Her Salı günü düzenlenen Halk Buluşmaları sırasında Canik Belediye Başkanı Osman Genç, hemşehrileriyle bir araya geliyor, sorunlara hızlı ve etkin çözüm üretiliyor. Başkan Genç "Canik'in sorunlarını birlikte çözüme kavuşturuyoruz" dedi

Canik Belediyesi’nin yerel yönetimde katılımcılığı sağlamak ve ortak çözüm üretmek anlayışıyla hayata geçirdiği Halk Günü Toplantıları’nda Canikliler, her konuda taleplerini Başkan Osman Genç'e iletiyor. Başkan yardımcıları ve tüm birim müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıda talepler ilgili müdürlüklere iletiliyor.  Her türlü konu hakkındaki istek ve önerilerini dikkate alan ilgili müdürlükler, gelen talepler doğrultusunda mümkün olan en kısa zamanda gereken inceleme ve çalışmayı yaparak, sorunlara çözüm üretiyor.

TEK TEK VATANDAŞLARI DİNLİYOR
Halka ulaşma bakımından sosyal medyayı en etkin şekilde kullanmasıyla bilinen Canik Belediye Başkanı Osman Genç, bu hafta da başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte Canik Belediyesi'nde düzenlenen Halk Günü’nde hemşehrileriyle bir araya geldi. Başkan Osman Genç, tek tek vatandaşların sorunlarını dinleyerek, ayrıca onların mahalle ve ilçe ile ilgili görüş ve önerilerini de aldı.

'SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDEYİZ'
Canik Belediyesi olarak Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve "444 55 90" 7/24 çağrı hattıyla vatandaşlarla  teknoloji üzerinden sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Başkan Genç, "Sosyal medyayı kullanamayan veya internet imkanı bulamayan hemşehrilerimizle yüz yüze görüşmemiz önemli. Çok yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz. Canik Belediyesi olarak sık sık halkımızla zaten biraraya geliyoruz. Ancak gerek internet, gerekse dışarıda biraraya gelemediğimiz halkımızla Halk Günlerinde buluşuyoruz" dedi.

'KALKINMA YERELDEN BAŞLAR'
İlçeyi vatandaşlarla birlikte yönettiklerini de dile getiren Başkan Genç, "Bazı hemşehrilerimiz doğrudan bizimle görüşmek istiyor. Yardımcılarım ve birim müdürlerimizin de bulunduğu bu toplantılarda dile getirilen sorunları kısa süre içerisinde çözüme kavuşturuyoruz. Proaktif belediyecilik örneği sergiliyoruz. Canik'in sorunlarını birlikte çözüme kavuşturuyoruz. Kalkınmanın yerelden başlayacağı inancıyla bir yerel yönetim olarak halkımızla her zaman iç içe olmayı, onların sıkıntılarını onlardan dinlemeyi ve çözüm üretmeyi ilke edindik" diye konuştu.

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