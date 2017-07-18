Bursalı genç spiker son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kanser tedavisi gören genç spiker Gamze Büyüksoy (24), yakalandığı kan kanseri hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Genç spiker, Zümrütevler Camii'nde kılınan cenaze namazını müteakip göz yaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye genç spikerin meslektaşları ve yakınları katıldı.
Gamze Büyüksoy'un sosyal paylaşım sitesindeki paylaşımları ise yürek dağladı. Genç spikerden geriye bir tek hastalığı ile ilgili paylaşımları kaldı. Büyüksoy, kılınan cenaze namazının ardından Musababa Mezarlığı'na defnedildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.