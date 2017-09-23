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Genç Sporcular Sağlık Kontrolünden Geçti

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Genç Sporcular Sağlık Kontrolünden Geçti
Altınordu Spor Kulübü altyapı oyuncuları, sağlık kontrolünden geçti.

Altınordu Spor Kulübü altyapı oyuncuları, sağlık kontrolünden geçti.

Sporcuların sağlık kontrollerinden geçmelerinin önemine vurgu yapan Özel Konak Kardiyoloji Tıp Merkezi yetkilisi Cansu Baştak, bugüne kadar 200'e yakın Altınordu Spor Kulübü oyuncusuna merkezlerinde sağlık kontrolü yaptıklarını söyledi. Sporcuların ekg, eko ve efor testlerinden geçtiğini anlatan Baştak, "İzmir'in sporcuların sağlığına önem veriyoruz. Bu sebeple İzmir'in köklü futbol takımlarından Altınordu Spor Kulübü'nün tüm futbolcularının ekg, eko ve efor testlerini merkezimizde gerçekleştirdik" dedi. Baştak, 7'den 77'ye herkesin düzenli olarak sağlık kontrolünden geçmesi gerektiğini söyledi.

Genetik yatkınlık

Futbol ve basketbol, tenis, savunma sporları gibi efor gerektiren sporları yapan kişilerin düzenli olarak sağlık kontrolünden geçmesi gerektiğini belirten Baştak, "Genetik kökenli olan veya o güne kadar ortaya çıkmayan rahatsızlıklar spor sırasında kendini gösterebilir. Böyle bir durumda hastalığın sporcuda yaratacağı tahribat daha büyük olabilir. Bu tür bir olumsuzluğun yaşanmaması için sporcuların spora başlamadan ve başladıktan sonra belli aralıklarla kontrolden geçmeleri gerekir" dedi.

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