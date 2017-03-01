'Genç vekillerimiz olacak'

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Mürsel Akçay, "Yeni Anayasa değişikliği ile yarının Türkiye’sini yönetecek olan gençlerimize 18 yaşında siyaset yapma ve temsil etme hakkı tanınıyor" dedi

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Mürsel Akçay ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ‘Büyük Gençlik Buluşmasında’ AK Parti Gençlik Kolları İl Teşkilatı ile bir araya geldi. Gençlerin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili sorularının yanıtlayan AK Parti İl Başkanı Akçay ve Belediye Başkanı Saygılı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin gerekliliklerini anlattı.

Gençlerin sorularını da yanıtlayan Başkan Saygılı ve Akçay, "Gençlerimiz mutlu ve gelişmiş bir Türkiye’nin umududur. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ülkemizin geleceğinin garantisi olan gençlerimize 18 yaşında seçme ve seçilme hakkı tanınıyor. Yarının Türkiye’sini yönetecek olan gençlerimize 18 yaşında siyaset yapma ve temsil etme hakkı tanınıyor. Bu yasa tasarısı başta Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın olmak üzere AK Parti kadrolarının gençliğe olan güvenini bir kere daha ortaya koyuyor. Gelecekte ülkemizi yönetecek olan gençlerimizi bugün ülkenin idaresine ortak etmek gelecek için son derece önemlidir” dedi.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE