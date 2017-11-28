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Genç Yetenekler Kepez’de Yetişiyor

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Genç Yetenekler Kepez’de Yetişiyor
Kepez Belediyespor, 2014 Yılında başlattığı "Kepez'in Yıldızları Spor ve Eğitim" projesi kapsamında 30 genç eldiveni, özel antrenör eşliğinde Türk...

Kepez Belediyespor, 2014 Yılında başlattığı "Kepez'in Yıldızları Spor ve Eğitim" projesi kapsamında 30 genç eldiveni, özel antrenör eşliğinde Türk Sporuna kazandırıyor.

Kepez Belediyespor, 4 yıl önce uygulamaya geçirdiği Kepez'in Yıldızları Spor ve Eğitim Projesi ile binlerce yeteneği spora kazandırıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) model programına dahil ettiği ve AK Parti 5. Yerel Yönetimler Sempozyumu Gençlik temalı yarışmada özel jüri ödülüne layık görülen projede, Kepez Belediyespor adeta bir sporcu fabrikasına dönüşüyor. Proje kapsamında Kepez'de ki okullarda taramalar gerçekleştiren Kepez Belediyespor, 30 yetenekli kaleciyi alt yapılarına kazandırdı.

30 Genç Eldiven Kaleyi Koruyor

Yetenek taramalarında seçilen 30 kaleci, Alt Yapılardan Kaleci Antrenörü Mehmet Ece önderliğinde planlı ve profesyonel bir şekilde eğitim alıyor. Kaleciler antrenmanlarda temel teknik ve koordinasyon, kuvvet, denge, sürat gibi kondisyonel teknikleri çalışıyorlar. Bir çok amatör spor kulüplerinde olmayan alt yapı kaleci antrenörlüğü sistemini hayata geçiren Kepez Belediyespor, genç file bekçilerini Türk Sporuna kazandırmak için tüm imkanlarını seferber ediyor.

4 Kulübü Besliyorlar

Taramalar kapsamında seçilen sporcuların takım ihtiyacını karşılamak amacıyla Kepez Belediyespor bünyesinde kurulan, Kepez Gençlik, Kepez Poplin ve Kepez Dokuma takımları kurulurken, 30 kaleci bu dört takımın bir çok yaş kategorilerinde kaleyi koruyorlar.

Düzenli olarak her yaş grubuna ayrı ve planlı bir şekilde haftada 6 gün antrenman yaptıran Kaleci Antrenörü Mehmet Ece, futbolda kaleciliğin yetenek, özgüven ve sorumluluk gerektiren bir mevki olduğunu söylerken, alt yapılarda temel kalecilik eğitiminin olmazsa olmazlardan olduğunu vurguladı. Türk futbolunda altyapıdaki en büyük problemlerden birinin temel kaleci eğitimi olduğunu belirten Ece, bu sorunu ortadan kaldırmak için canla başla çalıştıklarını ifade etti.

Filiz: "Milli Takımlara Oyuncu Vereceğiz"

Kepez Belediyespor Futbol Genel Koordinatörü Şakir Filiz ise ülkemizde çok yetenekli gençlerimizin olduğunu vurgularken, düzenli bir modelin olmamasının bu yeteneklerin kaybolmasına neden olduğunu, bu proje ile TFF'nin de örnek aldığı bir model belirlediklerini ve bu modeli uygulamaya devam edeceklerini ifade etti. Amaçlarının öncelikle kendi kulüplerine sonrasında ise Türk Sporuna bu yetenekleri kazandırmak olduğunu belirten Filiz, "Alt yapılarımıza bir çok oyuncu kazandırdık. Artık Kepez Belediyespor alt yapısı tercih edilen, dışarıdan transfer yapmayıp kendi yeteneklerini bulan bir sisteme dönüştü. Hedefimiz birkaç yıl içerisinde A takımlarımızda bu çocuklarımızı oynatıp ve transfer yapmamak. Kepez Belediyespor gelecekte milli takımlara oyuncu verecek" dedi.

Ünlüoğlu: "Geleceğe Yatırım Yapıyoruz"

Kepez Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Ünlüoğlu da geleceğe yatırım yaptıklarını belirterek uyguladıkları sistemle sadece çocukların sporcu olmalarını sağlamadıklarını, sokaktaki kirli dünyadan çocukları koruyup , spora yönelttiklerini ifade etti. Ünlüoğlu, "proje ile çocuklarımızın keşfedilip spora kazandırılmasıyla gelecek nesillere daha güçlü hazırlanacağımızı amaçlıyoruz."

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