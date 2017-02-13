Genç Yetenekler Ptt 1. Lig’de

Genç futbolcuları bünyesine alan Bingöl Belediyesi Yaşam Spor Kulübü, başarılı topçuların PTT 1. Lig kulüplerinin altyapılarına transfer olmalarını...

Genç futbolcuları bünyesine alan Bingöl Belediyesi Yaşam Spor Kulübü, başarılı topçuların PTT 1. Lig kulüplerinin altyapılarına transfer olmalarını sağlıyor.

2016 yılında düzenlenen 8. Geleneksel Yaz Futbol Okulu'nda seçmelere katılan yetenekli futbolcular, Belediye Yaşam Spor Kulübüne kazandırıldıktan sonra PTT 1.Lig kulüplerinin altyapılarında transfer edildi. Genç yeteneklerin geliştirildikten sonra üst liglere gönderildiğini belirten Belediye Yaşam Spor Kulübü Teknik Sorumlusu Şevket Buzgan, "Şunu gözlemledik ki daha fazla maç oynayan futbolcularımızda gözle görülür gelişmeler oldu. Başka şehirleri, kültürleri ve kulüpleri tanıyan oyuncularımız, yeteneklerinin farkına varıp tecrübe kazanmış oluyorlar. 2012-2013 sezonunda takımımızın 18 oyuncusunu birden Bingölspor'a kazandırdık. Bu futbolcularımızın birçoğu üst ligdeki takımlara transfer edilerek, kariyerlerine devam ediyor" dedi.

Buzgan, "Hedefimiz 2016-2017 sezonunda U17 ve U14 Gençler Ligi Bingöl il birinciliği olarak çıkıp, bölge grup müsabakalarında şampiyon olmak" ifadelerini kullandı.

"Sporun ve sporcunun yanında olduk"

Bingöl Belediyesi olarak spor ve sporcunun yanında olduklarını belirten Bingöl Belediyesi Başkanı Yücel Barakazi, "Belediye olarak daima sporun ve sporcunun yanında olduk. Amacımız gençlerimizi sağlıklı, ahlaklı bir birey olarak topluma kazandırmak ve içlerindeki yetenekli futbolcuları daha iyi yerlere gelmelerini sağlamaktır. Sporla ilgilenen Bingöllü gençlerimizi, sportif altyapı ile yeteneklerinin farkına varmalarını sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.