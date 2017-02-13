  • BIST 88.578
  • Altın 144,414
  • Dolar 3,6804
  • Euro 3,9007
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 2 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 5 °C
  • Güçlü ve lider Türkiye bazılarını telaşlandırdı
  • Mide küçültmede bir ölüm daha
  • GAZ KABUSUNA SORUŞTURMA
  • Güçlü ve lider Türkiye bazılarını telaşlandırdı
  • Mide küçültmede bir ölüm daha
  • GAZ KABUSUNA SORUŞTURMA
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Genç Yetenekler Ptt 1. Lig’de

» »
Genç Yetenekler Ptt 1. Lig’de
Genç futbolcuları bünyesine alan Bingöl Belediyesi Yaşam Spor Kulübü, başarılı topçuların PTT 1. Lig kulüplerinin altyapılarına transfer olmalarını...

Genç futbolcuları bünyesine alan Bingöl Belediyesi Yaşam Spor Kulübü, başarılı topçuların PTT 1. Lig kulüplerinin altyapılarına transfer olmalarını sağlıyor.

2016 yılında düzenlenen 8. Geleneksel Yaz Futbol Okulu'nda seçmelere katılan yetenekli futbolcular, Belediye Yaşam Spor Kulübüne kazandırıldıktan sonra PTT 1.Lig kulüplerinin altyapılarında transfer edildi. Genç yeteneklerin geliştirildikten sonra üst liglere gönderildiğini belirten Belediye Yaşam Spor Kulübü Teknik Sorumlusu Şevket Buzgan, "Şunu gözlemledik ki daha fazla maç oynayan futbolcularımızda gözle görülür gelişmeler oldu. Başka şehirleri, kültürleri ve kulüpleri tanıyan oyuncularımız, yeteneklerinin farkına varıp tecrübe kazanmış oluyorlar. 2012-2013 sezonunda takımımızın 18 oyuncusunu birden Bingölspor'a kazandırdık. Bu futbolcularımızın birçoğu üst ligdeki takımlara transfer edilerek, kariyerlerine devam ediyor" dedi.

Buzgan, "Hedefimiz 2016-2017 sezonunda U17 ve U14 Gençler Ligi Bingöl il birinciliği olarak çıkıp, bölge grup müsabakalarında şampiyon olmak" ifadelerini kullandı.

"Sporun ve sporcunun yanında olduk"

Bingöl Belediyesi olarak spor ve sporcunun yanında olduklarını belirten Bingöl Belediyesi Başkanı Yücel Barakazi, "Belediye olarak daima sporun ve sporcunun yanında olduk. Amacımız gençlerimizi sağlıklı, ahlaklı bir birey olarak topluma kazandırmak ve içlerindeki yetenekli futbolcuları daha iyi yerlere gelmelerini sağlamaktır. Sporla ilgilenen Bingöllü gençlerimizi, sportif altyapı ile yeteneklerinin farkına varmalarını sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Genç Yetenekler Ptt 1. Lig’de

Genç Yetenekler Ptt 1. Lig’de

Genç Yetenekler Ptt 1. Lig’de

Genç Yetenekler Ptt 1. Lig’de

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uşak’ta Asenalardan Anlamlı Davranış13 Şubat 2017 Pazartesi 17:23
  • İzmir Barosu Referandum Kararını Açıkladı13 Şubat 2017 Pazartesi 17:18
  • Dolandırıcılık Suçundan Aranan Zanlı Yakalandı13 Şubat 2017 Pazartesi 17:18
  • Başkan Baran Öğrencilerle Buluştu13 Şubat 2017 Pazartesi 17:18
  • Dr. Abdil Yılmaz, Kars İl Sağlık Müdürlüğü’ne Atandı13 Şubat 2017 Pazartesi 17:13
  • Hekimhan Belediyesi Girmanaspor Bitime 3 Hafta Kala Play-off’u Garantiledi13 Şubat 2017 Pazartesi 17:13
  • Düzyol Mahallesinde Yol Genişletme Ve Stabilize Çalışmaları Devam Ediyor13 Şubat 2017 Pazartesi 17:13
  • Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı13 Şubat 2017 Pazartesi 17:13
  • Gençler Kız-erkek Masa Tenisi Grup Müsabakaları Sona Erdi13 Şubat 2017 Pazartesi 17:13
  • Müftü Arvas’tan Van Büyükşehir Belediyesine Ziyaret13 Şubat 2017 Pazartesi 17:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti