Genç Youtuberdan Gençlere Girişimcilik Mesajı

Kocaeli Bilişim Fuarı'nda bir mobil uygulamanın sahibi 18 yaşındaki Kadir Can Kırkoyun tecrübelerini Kocaeliler ile paylaştı

Kocaeli Bilişim Fuarı'nda bir mobil uygulamanın sahibi 18 yaşındaki Kadir Can Kırkoyun tecrübelerini Kocaeliler ile paylaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Türkiye'nin ilk ve tek bilişim festivali niteliğindeki Kocaeli Bilişim Fuarı'nda youtuber Kadir Can Kırkoyun takipçileri ile bir araya geldi. Kullanıcıların ilerlemek için çeşitli yazılım dillerini kullanması gerektiği Scode isimli mobil uygulamasının mucidi Kırkoyun, "Liseden Silikon Vadisi'ne" konulu konferansında okul hayatından bugüne yaşadığı deneyimlerini aktardı. Kırkoyun'un özellikle gençlere verdiği mesaj, "Girişimcilikte en uygun yaştasınız" oldu.

Lise öğrenimi süresince yazılımla ilgili sürekli fikirler ürettiğini kaydeden Kadir Can Kırkoyun, bu süre zarfında yaşadığı aşamaların kendini hep bir basamak üstüne çıkardığını aktardı. Her yaş grubunun tüm olumsuzluklara rağmen girişimcilik için en uygun yaş olduğunu dile getiren Kırkoyun, girişimcilik ruhunun hiçbir zaman bitmemesi gerektiğini ifade etti.