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Gençler Geçmişine Sahip Çıkıyor

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Gençler Geçmişine Sahip Çıkıyor
Büyükşehir Gençlik Merkezi öğretmen ve öğrencileri, huzurevini ziyaret ederek, yaşlılarla bir araya geldi, sohbet etti.

Büyükşehir Gençlik Merkezi öğretmen ve öğrencileri, huzurevini ziyaret ederek, yaşlılarla bir araya geldi, sohbet etti.

Çukurova ilçesinde hizmet veren Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı Atatürk Gençlik Merkezi öğretmenleri ve öğrencileri, Adana Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Yaşlılarla bir araya gelen gençler, hem onlara moral verdi, hem de kendi bilgi ve tecrübelerini artırma fırsatı buldu.

Adana'da ücretsiz hizmet veren, eğitime destek kursları ile gençlerin sınavlara daha iyi hazırlanmalarını sağlayan, onları geleceğe hazırlayan Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı, bünyesinde eğitim gören gençlerin huzurevini ziyaret etmesini sağladı. Öğrencilerle birlikte gerçekleştirilen ziyaretlerde gençler, huzurevi sakinleri ile sohbet etme, onların bilgi ve deneyimlerinden yararlanma fırsatı buldu.

Bundan sonra da ziyaretlerin devam edeceğini dile getiren Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı çalışanları, "Başkanımız Hüseyin Sözlü'nün talimatları gereği gençlerimizi her alanda geleceğe hazırlarken, geçmişimize de sahip çıkmaya devam etmelerini sağlıyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin, yaşlılarımıza sahip çıkma bilinci edinmeleri, en az derslerdeki başarı kadar önemli" dediler.

Gençler Geçmişine Sahip Çıkıyor

Gençler Geçmişine Sahip Çıkıyor

Gençler Geçmişine Sahip Çıkıyor

Gençler Geçmişine Sahip Çıkıyor

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