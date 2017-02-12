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Gençler Kız-erkek Masa Tenisi Grup Müsabakaları Devam Ediyor

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Gençler Kız-erkek Masa Tenisi Grup Müsabakaları Devam Ediyor
Gençlik Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünün 2017 yılı faaliyet programında yer alan, Okullar arası Gençler Kız-Erkek Masa Tenisi Grup müsabakaları...

Gençlik Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünün 2017 yılı faaliyet programında yer alan, Okullar arası Gençler Kız-Erkek Masa Tenisi Grup müsabakaları Malatya'da devam ediyor.

11 - 13 Şubat 2017 tarihleri arasında Tecde Spor Salonunda yapılacak grup müsabakasına yaklaşık 24 ilden 100 sporcu katılıyor. 3 gün sürecek grup müsabakalarının sonunda dereceye giren iller yarı finale katılma hakkı kazanacaklar. Müsabakalarla ilgili İHA'ya açıklamalarda bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadi Fındıklı, zevkli ve sportmence müsabakalar olmasını temenni ederek, "Bu tür organizasyonlara ne kadar önem verdiğimizi biliyorsunuz. Okul sporları esasında alt yapı vazifesi görüyor ve başarılı sporcular genelde okulların yaptığı müsabakalar sonucunda tespit edilir ve Türk sporuna kazandırılır. Biz de bu tür organizasyonları eksiksiz yerine getirmek için elimizden gelen çabayı ortaya koyuyoruz. Amacımız, sporcularımıza kendi evlerinin sıcaklığıyla, sadece spora motive olacakları imkanlar suna bilmek" dedi.

Gençler Kız-erkek Masa Tenisi Grup Müsabakaları Devam Ediyor

Gençler Kız-erkek Masa Tenisi Grup Müsabakaları Devam Ediyor

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