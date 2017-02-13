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Gençler Kız-erkek Masa Tenisi Grup Müsabakaları Sona Erdi

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Gençler Kız-erkek Masa Tenisi Grup Müsabakaları Sona Erdi
Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları 2017 yılı faaliyet programında yer alan Gençler Kız-Erkek Masa Tenisi Grup Müsabakaları yapılan final maçlarıyla...

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları 2017 yılı faaliyet programında yer alan Gençler Kız-Erkek Masa Tenisi Grup Müsabakaları yapılan final maçlarıyla sona erdi.

11- 13 Şubat 2017 tarihleri arasında Tecde Spor Salonunda yapılan Okullar arası Gençler Kız-Erkek Masa Tenisi grup müsabakalarında final maçları büyük bir çekişmeye sahne oldu. Malatya Tecde Spor Salonu'nda yapılan müsabakalar sonunda ödül töreni yapıldı. Ödül törenine Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, okul İdarecileri, antrenörler ve sporcular katıldı.

Dereceye giren okullar ise şöyle oluştu:

"Kızlar, 1- Kayseri Özel Genç Sultan Koleji, 2- Elazığ Özel Doğa Anadolu Lisesi, 3- Kahramanmaraş Ali Galip Çalık Anadolu Lisesi, Erkekler, 1- Rize Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2- Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, 3- Sivas Sivas Lisesi."

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