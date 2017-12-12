  • BIST 108.474
  • Altın 153,014
  • Dolar 3,8240
  • Euro 4,5048
  • Samsun 16 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 10 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 14 °C

Gençler Konuştu Başkan Karalar Dinledi

» »
Gençler Konuştu Başkan Karalar Dinledi
Adana'da, üniversiteli gençlerin oluşturduğu bir grup, "Gençler Konuşuyor Başkan Dinliyor" projesi kapsamında Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı...

Adana'da, üniversiteli gençlerin oluşturduğu bir grup, "Gençler Konuşuyor Başkan Dinliyor" projesi kapsamında Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı konuk etti.

Yaklaşık 600 gencin katıldığı toplantıya Hürriyet gazetesinin yazarlarından Yalçın Bayer'de katıldı. Gençler adına konuşan Spor Antrenörü Doğan Çelikten, gençlerin yaşadığı sıkıntılara değindi ve kitap okumanın önemini anlattı. Bu anlamada yerel yönetimlerden ve belediyelerden beklentilerini dile getiren Çelikten, spora ve eğitime verdiği destekten ötürü başkan Zeydan Karalar'a teşekkür etti.

Daha sonra söz alan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere güvendiğini ve ülkeyi bu yüzden gençlere emanet ettiğini söyledi. Başkan Karalar, "Sizleri görünce Çanakkale Savaşları'nda tamamı şehit olan Sivas Lisesi öğrencileri geliyor aklıma. Bu ülkenin kurtulma hikayesi dünyada tektir. Ancak ve ancak Mustafa Kemal Atatürk ve Atatürk gibi bir dehanın yapacağı bir iştir. Böyle bir imkansızı başaran, yeni bir ülke kuran ve kurduğu ülkeyi gençlere emanet eden Ulu Önderimiz Atatürk'ü örnek alıyoruz. Bugün örnek aldığımız, dünya durduğu sürece de örnek alacağımız Mustafa Kemal Atatürk gençlere güvendi biz mi güvenmeyeceğiz. Onun için gençleri seviyor güveniyoruz. Spor dayanışma kardeşliktir. Spor ayrı dallarda, aykırı fikirleri bir araya getirir ve birleştirir. Sporda ahlaktır, aynı zamanda ahlaklı insanlar yetişmesini sağlar. Ne demiş Mustafa Kemal Atatürk, "Ben sporcunun zeki çevik aynı zamanda ahlaklısını severim." Dünyada spor üzerine söylenmiş en güzle sözdür. Okumak ise her şeydir, okumak doğru düzgün yaşamaktır, okumak aydın bir Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından etkinliği organize eden Doğan Çelikten şiir okudu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gençler Konuştu Başkan Karalar Dinledi12 Aralık 2017 Salı 11:33
  • Karaman’da Yıldızlar Satranç İl Birinciliği Müsabakaları Sona Erdi12 Aralık 2017 Salı 11:33
  • Başkan Özakcan 7 Nolu Sağlık Ocağı’nı Ziyaret Etti12 Aralık 2017 Salı 11:33
  • Sınırın Mavi Çizgisi Fırat Nehri12 Aralık 2017 Salı 11:33
  • Anne Vahşeti Gizli Kamerada12 Aralık 2017 Salı 11:33
  • Şen: "Görevimiz Ormanlarımızı Korumak"12 Aralık 2017 Salı 11:33
  • Kuzey Irak’tan Kaçan İki Terörist Teslim Oldu12 Aralık 2017 Salı 11:33
  • Samsun’da Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilikleri Artırılıyor12 Aralık 2017 Salı 11:28
  • Yüzüne Madde Atılan Kadının Durumu İyiye Gidiyor12 Aralık 2017 Salı 11:28
  • Otobüste Fenalaşan Yolcu, Hastaneye Böyle Yetiştirildi12 Aralık 2017 Salı 11:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti