Gençler Konuştu Başkan Karalar Dinledi

Adana'da, üniversiteli gençlerin oluşturduğu bir grup, "Gençler Konuşuyor Başkan Dinliyor" projesi kapsamında Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı...

Adana'da, üniversiteli gençlerin oluşturduğu bir grup, "Gençler Konuşuyor Başkan Dinliyor" projesi kapsamında Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı konuk etti.

Yaklaşık 600 gencin katıldığı toplantıya Hürriyet gazetesinin yazarlarından Yalçın Bayer'de katıldı. Gençler adına konuşan Spor Antrenörü Doğan Çelikten, gençlerin yaşadığı sıkıntılara değindi ve kitap okumanın önemini anlattı. Bu anlamada yerel yönetimlerden ve belediyelerden beklentilerini dile getiren Çelikten, spora ve eğitime verdiği destekten ötürü başkan Zeydan Karalar'a teşekkür etti.

Daha sonra söz alan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere güvendiğini ve ülkeyi bu yüzden gençlere emanet ettiğini söyledi. Başkan Karalar, "Sizleri görünce Çanakkale Savaşları'nda tamamı şehit olan Sivas Lisesi öğrencileri geliyor aklıma. Bu ülkenin kurtulma hikayesi dünyada tektir. Ancak ve ancak Mustafa Kemal Atatürk ve Atatürk gibi bir dehanın yapacağı bir iştir. Böyle bir imkansızı başaran, yeni bir ülke kuran ve kurduğu ülkeyi gençlere emanet eden Ulu Önderimiz Atatürk'ü örnek alıyoruz. Bugün örnek aldığımız, dünya durduğu sürece de örnek alacağımız Mustafa Kemal Atatürk gençlere güvendi biz mi güvenmeyeceğiz. Onun için gençleri seviyor güveniyoruz. Spor dayanışma kardeşliktir. Spor ayrı dallarda, aykırı fikirleri bir araya getirir ve birleştirir. Sporda ahlaktır, aynı zamanda ahlaklı insanlar yetişmesini sağlar. Ne demiş Mustafa Kemal Atatürk, "Ben sporcunun zeki çevik aynı zamanda ahlaklısını severim." Dünyada spor üzerine söylenmiş en güzle sözdür. Okumak ise her şeydir, okumak doğru düzgün yaşamaktır, okumak aydın bir Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından etkinliği organize eden Doğan Çelikten şiir okudu.