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Gençler Magiad İle Manisa’yı Puanladı

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Gençler Magiad İle Manisa’yı Puanladı
Manisa Genç İşadamları Derneği tarafından düzenlenen Genç Dostu Kentler Endeksi Manisa Çalıştayında gençler şehir ortamını puanladı.

Manisa Genç İşadamları Derneği tarafından düzenlenen Genç Dostu Kentler Endeksi Manisa Çalıştayında gençler şehir ortamını puanladı.

Üniversite öğrencilerinin yaşadıkları şehirdeki memnuniyet ve giderilmesi gereken eksikliklerin belirlenmesi için oluşturulan Genç Dostu Kentler Endeksi Çalıştayı, Manisa'da da hayata geçirildi. MAGİAD, Habitat Derneği ve Ulusal Gençlik Parlamentosu tarafından Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Eğitim Salonu'nda düzenlenen çalıştaya, Manisa Celal Bayar Üniversitesinde (MCBÜ) çeşitli fakültelerde okuyan 50 öğrenci katıldı. Birbirinden farklı etnik unsurları, yaşam tarzları ve ekonomik durumları olan öğrenciler, eğitim gördükleri şehir olan Manisa'nın gençler için ne kadar doğru düzenlendiğini tartıştı. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalıştay, saat 17'de sona erdi. Çalıştay boyunca öğrenciler, bağımsız gözlemciler tarafından verilen anket ve çeşitli oyunlarla Manisa'dan ne kadar memnun olduklarını ve değiştirilmesi gereken alanları açıkladı. Genç Dostu Kentler Endeksi Manisa Çalıştayı'na katılan Manisa CBÜ Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Uluslararası Ticaret Bölümü'nde görevli Profesör Doktor Meltem Onaylı da katılarak, gençlere liderlik eğitimi verdi.

Manisa Genç Girişimciler Derneği Başkanı Ömer Geriter çalıştayda yaptığı açıklamada, gençlerin kendilerine inandığında başaramayacakları hiçbir şeyin olmadığını söyledi. Başkan Geriter, "Ortak geleceğimiz ve şehrimiz için önemli bir projeyi gerçekleştirdik. Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerimizin karar alma süreçlerine dahiliyetini ve Manisa'ya olan aidiyetini arttırmayı planlıyoruz. MCBÜ öğrencilerimiz için daha yaşanılabilir bir Manisa yaratmayı hedefliyoruz. Bu proje iş dünyasının ve yerel yönetimlerin öğrencilerimizin ihtiyaçlarını ve önceliklerini görebileceği önemli bir adım. Sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler, bu proje sayesinde önümüzdeki yıllarda öğrenciler için yapacakları çalışmalarda önemli bir bilgi kaynağı olacaktır. Genç Dostu Kentler Manisa Çalıştayı'nın sonuçları bir hafta sonra açıklanacak. Yapılan anket çalışmasını önümüzdeki hafta kamuoyu ile paylaşacağız" dedi. Manisa Yeşilay Şube Başkanı Salih Fulcun da, çalıştaya katılan gençlere teknoloji bağımlılığı ve siber zorbalık konusunda önemli bilgiler verdi.

Gençlerin daha yaşanılabilir bir Manisa için yaptığı ankette belirlenen kriterler şöyle; Kentte ulaşımdan memnuniyet, kentte güvende hissetmek, kentten memnuniyet, maddi durumdan memnuniyet, gelecekten umut, yaşamdan memnuniyet.

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