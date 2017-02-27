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Gençler Sabah Namazında Buluşuyor

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Gençler Sabah Namazında Buluşuyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 il de eş zamanlı düzenlenen "Gençler Sabah Namazında Buluşuyor" etkinliği...

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 il de eş zamanlı düzenlenen "Gençler Sabah Namazında Buluşuyor" etkinliği kapsamında Malatyalı gençler, Yeni Camii'nde sabah namazı kıldı

Gençlerin milli birlik, beraberlik ve manevi duygularını canlı tutmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen etkinlik kapsamında Malatya'daki gençler, Yeni Camiinde sabah namazı kıldı. Etkinliğe Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, Malatya İl Müftü Yardımcısı Emin Yılmaz, Gençlik Merkezleri Koordinasyon ve Okul Spor Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, Gençlik Merkezi Müdürü Abdullah Doğan, Tesisler Şube Müdürü Ahmet Yücel, 250 genç ve gençlik merkezi üyesi katıldı.

Sabah Namazı çıkışında etkinliğe katılan gençlere ve vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.

Gençler Sabah Namazında Buluşuyor

Gençler Sabah Namazında Buluşuyor

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