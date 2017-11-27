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Gençlerbirliği, Kars’a Geldi

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Gençlerbirliği, Kars’a Geldi
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda oynayacağı Kars36 Spor karşılaşması için Kars'a geldi.

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda oynayacağı Kars36 Spor karşılaşması için Kars'a geldi.

Kars Harakani Havaalanı'na gelen Gençlerbirliği buradan konaklayacağı otele geçti. Teknik Direktör Ümit Özat ile birlikte otele geçen Başkent ekibinin bugün öğleden sonra Kars36 Spor ile karşılaşacağı Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Stadı'nda antrenman yapması bekleniyor.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Kars36 Spor - Gençlerbirliği mücadelesi yarın Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Stadyumu'nda saat 13.00'te oynanacak.

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