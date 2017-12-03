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Gençlerbirliği Yönetiminden Taraftara Uyarı, Ümit Özat’a Destek

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Gençlerbirliği Yönetiminden Taraftara Uyarı, Ümit Özat’a Destek
Gençlerbirliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu, bugünkü Demir Grup Sivasspor maçında, Teknik Direktör Ümit Özat için tribünden ifade edilen sözlerin Gençlerbirliği'ne...

Gençlerbirliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu, bugünkü Demir Grup Sivasspor maçında, Teknik Direktör Ümit Özat için tribünden ifade edilen sözlerin Gençlerbirliği'ne yakışmadığını açıkladı.

Kulubün internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, "Gençlerbirliği taraftarı Türk spor kamuoyunda her zaman centilmenliği ile öne çıkmış, her zaman bu sıfatla anılmış bir topluluktur. Ancak bugün Demir Grup Sivasspor karşısında aldığımız güzel galibiyet bizi sevindirse de tribünlerden duyduklarımız bizi şaşırtmış ve üzmüştür. Teknik Direktörümüz Ümit Özat'a karşı hakarete, hatta iftiraya varan yakıştırmaları tasvip etmemiz mümkün değildir. Eleştiri olabilir ancak hakaret ve iftiralar ne camiamıza ne de centilmen Gençlerbirliği taraftarına özellikle desteğine ihtiyacımız olduğu böyle bir günde yakışmamıştır" denildi.

"Yönetim Kurulu olarak Ümit Özat ve ekibinin sonuna kadar arkasındayız"

Açıklamada, Geçlerbirliği'nin zorlu bir süreçten geçtiği günlerde, ayrılıklara değil birlik olmaya ihtiyacının olduğu vurgulanarak, "Zorlu günlerden geçiyoruz. Bunu bizim kadar en iyi taraftarımız bilmektedir. Böyle zamanları ancak taraftarıyla, yönetimiyle, futbolcusu ve teknik ekibiyle birlik olabilen camialar atlatabilir. Taraftarımıza bugünün birlik ve beraberlik zamanı olduğunu tekrar hatırlatmak istiyoruz. Yapılan bu haksız yakıştırmalar karşısında Yönetim Kurulu olarak teknik direktörümüz Ümit Özat ve ekibinin sonuna kadar arkasında olduğumuzu bir kez daha yineleriz. Gençlerbirliği'ni layık olduğu yerlere el birliğiyle çıkaracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadeleri kullanıldı.

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