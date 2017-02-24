Gençlerbirliği’nde İlhan Cavcav Felsefesi Devam Edecek

Gençlerbirliği'nin yeni Başkanı İlhan Cavcav'ın oğlu Murat Cavcav, babasının vefatının ardından kapalı tuttukları İlhan Cavcav'ın çalışma odasını...

Gençlerbirliği'nin yeni Başkanı İlhan Cavcav'ın oğlu Murat Cavcav, babasının vefatının ardından kapalı tuttukları İlhan Cavcav'ın çalışma odasını ilk defa gazetecilere açtı. Murat Cavcav, "Gençlerbirliği'nin yeni başkanı olarak aynı süreçte, felsefede, sistemde sürdürmek için bu göreve talip oldum. Aynı sistemle daha ilerilere, daha iyi başarılara götürmek için her şeyi yapacağız" dedi.

Türk futboluna damgasını vurmuş Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün efsanevi başkanı İlhan Cavcav'ın Tüm işlerini idare ettiği ve zamanının büyük bir kısmını geçirdiği çalışma odasının kapısı, oğlu ve yeni başkan Murat Cavcav, gazetecilere açtı.

Babasının vefatının ardından kapalı tuttukları ve kimsenin girmediği odaya kendisinin de ilk defa gazetecilerle birlikte girdiğini ifade eden oğul Cavcav, odaya girince kötü olduğunu ifade ederek duygu dolu anlar yaşadı. Uzun yıllar boyunca babası İlhan Cavcav'ın bu odada tüm işleri yürüttüğünü belirten Murat Cavcav, gazetecileri kırmayıp, bir süre odada sorulan soruları yanıtladı ve babasının bilinmeyen yönlerini anlattı. İlhan Cavcav'ın her zaman iyi niyetli bir insan olduğunu dile getiren Murat Cavcav,"Hiç kimseye kötülük etmedi, pırıl pırıl bir kalbi vardı" diye konuştu.

"ilk defa sizinle birlikte odaya girdim "

Vefatından sonra hem aile olarak hem de camia olarak çok acı günler yaşadıklarına dikkat çeken oğul Cavcav, sözlerine şöyle devam etti:

"Babam çok iyi bir adamdı. Duayen bir başkamdı. Onu rahmetle anıyoruz. Aile olarak, camia olarak çok acı günler yaşadık. O odaya maalesef bu aralar giremiyoruz. Daha uzun sürede gireceğimizi zannetmiyorum. Bu odada daha önce babamızla çok röportaj yaptırttınız ben hatırlıyorum. Gününü tamamen getirdiği odası, mekanı her şeyi burada yapar, yönetirdi. İnanının buna, İlk defa sizinle birlikte odaya girdim. Kötü oluyorum Tabii kolay değil, babamızı kaybettik bu büyük bir acı. Babam çok iyi bir adamdı. Çok iyi tanırsınız. Futbol duayen bir adamdı. Duayen bir başkandı. Türk sporuna büyük emekleri geçmiş bir kişiydi. Onu rahmetle anıyoruz. Mekanının cennet olmasını diliyoruz. Her zaman iyi niyetlidir. Kızgın görüntüsü olsa bile; insana kızardı üç gün sonra çağırırdı, barışırdı. Hiç kimseye kötülük beslemedi. Kalbi pırıl pırıl, Tertemiz bir adamdı."

Bir süre babasının çalışama odasında gazetecilerin soruları yanıtlanıp, ilhan Cavcav hakkımda kısa anekdotlar paylaşan oğul Cavcav odada kötü olduğunu ve acılarının daha tazeliğini koruduğunu söyleyerek gazetecilere kendi odasında mülakat verdi.

"On tane paltosu vardı ama o paltoyu giyerdi"

Gençlerbirliği'nin İlhan Cavcav'ın ardından nasıl bir yol izleyeceği ve kulübün mali durumuna ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Cavcav, babasının çok tutumlu olduğuna dikkat çekerek, "Hem yapı olarak çok tutumluydu hem Gençlerbirliği'nin parasını hem de kendi parasını kolay kolay harcamazdı. Hatırlarsınız kahverengi bir paltosu vardı. On tane paltosu vardı ama babam o paltoyu giyerdi" bilgisini verdi. 82 yaşında hayata gözlerini yuman babası Cavcav'ın "Didine didine" bu günlere geldiğini vurgulayan Murat Cavcav, şunları kaydetti:

"İlhan Cavcav sıfırdan gelmiş bir adam ve Gençlerbirliği'ni de sıfırdan bugünlere getirdi. Onun oğlu olmak, onun sorumluluğu almak benim için onur verici. Her zaman söylüyorum İlhan Cavcav'ın mirasına büyük oğlu olarak tabii ki ben sahip çıkacağım. Bu mirası en iyi şekilde ben koruyacağım. En fazla özenecek biri varsa da büyük oğlu olarak benimdir. Murat Cavcav'dır. Cavcav modeli olarak kulübün bir lirası on lira gibi harcanacak. Har vurup harman savunulmayacak. Gençlerbirliği kulübü her zaman alt yapısına önem verecek. Büyük futbolculara büyük paralar vermeyecek. Bugün 40,50,60 milyon dediğiniz para ile üç -beş tane iyi futbolcu alırsınız kulüpte bir lira para kalmaz. Bunun arkası olması lazım. Gençlerbirliği camiası geniş bir camia, büyük bir camia; taraftarıyla, kitlesiyle her şeyiyle yakışır bir camiaya sahibiz. İlhan Cavcav'ı ilkelerini ben Gençlerbirliği'nin yeni başkanı olarak aynı süreçte, felsefede, sistemde sürdürmek için bu göreve talip oldum. Bunu da en iyi şekilde yeni yönetim kurulu arkadaşlarımızla gerçekleştirmek için buradayız. Bu açıdan hiç bir Gençlerbirliği seveninin aklı kalmasın. Gençlerbirliği güvenilir ellerde, sağlam ellerde. Aynı sistemle daha ilerilere, daha iyi başarılara götürmek için her şeyi yapacağız."

"Babama göre daha yumuşak bir tabiata sahibim"

İlhan Cavcav çok güçlü bir figür olduğunu belirten Murat Cavcav, "Ankara'nın haber kaynağıydı. Türkiye'de özellikle futbol konusunda biliyorsunuz İstanbul basını çok içine kapalı. Anadolu takımlarına (basında) çok az yer veriliyor. Kendine güveni tamdı kim ne düşünür kim ne söyler yapı olarak hiç de umurunda değildi. Biliyorsunuz kameraların karşına çıktığı zaman "dan dan " konuşan bir yapıdaydı. Kimseden çekinmezdi, ne varsa sizlerle (gazetecilerle) paylaşan bir yapıya sahipti. Tabii ki o şeylere sahip olamam birdenbire çok kolaya olmayacak. Daha iki gün oldu Gençlerbirliği kulübüne başkan olalı. Tabii ki babamın karakter yapısı farklıydı. Benim yapım babama göre daha yumuşak bir tabiata sahibim. Onun gibi olabilmem için helalde onun tecrübelerine ulaşmam gerekir. O tecrübelere de herhalde zamanla ulaşacağıma inanıyorum. Aynı şekilde ben de İlhan Cavcav gibi mantığıma ters gelen şeyleri sizlerle net bir şekilde şey yapabilirim diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Alt yapımıza her zaman çok önem vereceğiz"

"Gençlerbirliği Kulübü'nün transfer politikasına dair de gazetecilerle bilgi paylaşımında bulunan Murat Cavcav, büyük paralar vererek yabancı futbolcu transferinden kaçınacaklarını söyledi. Cavcav, Gençlerbirliği Kulübü için alt yapıdan yetiştirilen futbolcuların çok öneli olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir lirayı on lira gibi harcayacağız. Büyük paralar vererek yabancı futbolculardan ziyade Gençlerbirliği olarak genç yetenek futbolcular keşfedeceğiz. Bizim Gençlerbirliği kulübü olarak bunu yapmamız bekleniyor. Biz bunu bu şekilde öğrendik. Büyük paralar vererek büyük futbolcu transferlerinden kaçınacağız. Genç, yetenekli, istikbal vadeden gen çocuklarımızı kulübe kazandırmayı amaçlıyoruz. Alt yapımız çok önemli, alt yapımıza çok önem vereceğiz. Biliyorsunuz Gençlerbirliği'nin alt yapısı çok önemlidir. Gençlerbirliği'nin alt yapısından yetişen çok değerli oyuncular var. Ahmet Oğuz, İfan, Ahmet Çalık, Berat Tosun daha bir sürü sayamayacağım isimler. Bunlar Gençlerbirliği'nde forma giymiş, futbol oynamış arkadaşlarımız. Bugün bunlardan birkaç tanesi Gençlerbirliği'nde futbol oynuyor. Birkaç tanesini de bu dönem diğer takımlara transfer ettik. Alt yapımız, alt yapımız diyorum. Alt yapımıza her zaman çok önem vereceğiz."

"Ankara'da Ankaragücü'nün oynaması Gençlerbirliği olarak bize de şeref ve onur veriyor"

Başkent ekipleri Osmanlıspor ve Ankaragücü'nden de söz eden Murat Cavcav, özelikle Ankaragücü'nün bu sene şampiyonluğa oynamasının gurur verici olduğunu dile getirdi. Osmanlıspor'un ise çok büyük bir seyirci desteğine sahip olduğunu ifade ederek, "Ankara'daki seyirci potansiyelimizden tabii ki memnunuz ama daha fazla taraftar potansiyelimize ihtiyacımız var. Ankara'da sadece Gençlerbirliği Spor Kulübü yok. Ankaragücü kulübümüz var. Çok değerli Osmanlıspor Kulübümüz var. Osmanlıspor Kulübü tabii ki yeni bir seyirci kitlesine sahip ve her geçen günde seyirci kapasitesinde de artış görüyorum. Özellikle Ankaragücü'nün bu sene şampiyonluğa oynaması benim için çok gurur verici bir olay. İnşallah PTT ligine çıkar daha sonra İnşallah Süper Lig'e çıkar. Ankara'da Ankaragücü büyük bir isimdir. Ankara'da Ankaragücü'nün oynaması Gençlerbirliği kulübü olarak bize de şeref ve onur veriyor" şeklinde konuştu.

"Ben fazla hoca değiştirme taraftarı değilim"

Babası İlhan Cavcav'ın "sık sık" teknik adam değişikliğine gittiğini kendisinin teknik direktörler konusunda nasıl bir tavrı olacağı soruna oğul Cavcav, çok fazla hoca değiştirme taraftarı olmadığını belirterek şunları söyledi:

"11 tane futbolcu sahada oynuyor. Bunların başında da bir tane teknik adam var. Teknik adama kulüp olarak, yöneticiler olarak bizler sahip çıkmazsak, teknik heyetin oyuncular üzerinde ağırlığı olmaz. Ben fazla hoca değiştirme taraftarı değilim. Ama hocamız başarısız olur her kulübün yaptığı gibi, rahmetli başkanımızın da yaptığı gibi bu yolu biz de izleriz. Ama bu yol benim in izlenecek en son yol olması lazım. Hocalarla uzun süre alışmak lazım. Hocanın futbolcuları iyi tanıması lazım. Futbolcuların hocayı iyi tanıması lazım. Bu bir ekip işidir. Zincirden bir halka koparsa başarı yakalanamaz. Biz, ben ve yönetim olarak seçmiş olduğumuz hocanın uzun süre Gençlerbirliği'ne hizmet etmesi gerektiğine inanıyorum. Hocanın da bu şekilde algılanmasını istiyorum. Oyuncularla hocanın dialoğu çok önemli. Çok hoca değiştirmenin bence doğru bir karar olmayacağını düşünüyorum. Başarı varsa, tabii ki devam eder ama başarı yoksa da bir maç başarısız oldu diye hocayı yollayıp da yeni bir hoca arayışına girmek hoş bir davranış değil."

"Hocamıza güveniyoruz"

Gençlerbirliği'nin Teknik Direktörü Ümit Özat'a için ise Murat Cavcav, Özat'ın yıllarca Gençlerbirliğin'de top koşturduğunu hatırlatarak, "Hocamıza güveniyoruz. Gençlerbirliği'nin alt yapısından gelmiş bir arkadaşımız. Yıllarca Geçlerbirliği'nde de oynamış bir arkadaşımız. Başarılı da, inşallah daha çok başarılara imza atacak. Gençlerbirliği'ni ve camiamızı seven bir arkadaşımız. Hocamıza güveniyoruz. İnşallah daha iyi günler bizi bekliyor. İnşallah Gençlerbirliği Kulübü daha iyi yerlere gelecek. Bu mirası en iyi şekilde teslim aldık. En iyi şekilde de teslim edeceğiz. Yeni yönetim kurulumuz olarak, yeni camiamız olarak herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" yorumunu yaptı.