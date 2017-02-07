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Gençlerden Kanser Hastalarına Moral Ziyareti

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Gençlerden Kanser Hastalarına Moral Ziyareti
Şanlıurfa'da gençlik merkezi öğrencileri, kanser hastalarını ziyaret ederek, karanfil dağıttı.

Şanlıurfa'da gençlik merkezi öğrencileri, kanser hastalarını ziyaret ederek, karanfil dağıttı.

Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İpekyol Gençlik Merkezi öğrencileri, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle Harran Üniversitesi Araştırma Hastanesi Onkoloji bölümü ve 500 Yataklı Devlet hastanesinde kanser ile mücadele eden hastaları ziyaret etti. Ziyaret kapsamında gençler hastaların kanser ile mücadelede morallerini yüksek tutmaları için onlarla sohbet ederek karanfil, kitap, tişört ve şapka hediye etti. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, güçlü bir Türkiye için geleceğin teminatı olan gençlere çok önem verdiklerini vurguladı. Gençlere her şekilde destek olacaklarını aktaran İl Müdürü Keşküş, "Gençlere sportif, sosyal, kültürel, sanatsal yönden her türlü konuda destek olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda uzman kişiler tarafından çeşitli konularda seminer ve eğitim faaliyetleri düzenliyoruz. Ücretsiz olan tüm aktivitelerden gençlerimizin istifade etmelerini sağlıyoruz. Bugünde İpekyol Gençlik Merkezimiz 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla hastane ziyareti gerçekleştirdiler. Hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Hastalarımıza moral vermek, onlara destek olmak için her zaman yanlarındayız" dedi.

Dünyada her yıl 7,6 milyon kişinin kanserden hayatını kaybettiğini hatırlatan İpekyol Gençlik Merkezi Müdürü Müslüm Aktabur ise, "Her geçen gün kanser hastalarının sayısı artıyor. Önlem alınmazsa dünya genelinde kanser yükünün artarak daha fazla insanın ölümüne yol açacağı düşünülmekte. Biz İpekyol Gençlik Merkezi olarak hem hastanede yatmakta olan hem de tedavi gören hastaları ziyaret ederek moral desteğinde bulunduk.Hem sağlığımızın kıymetini bilmek hem de gençlerimizle farkındalık oluşturmak istedik" diye konuştu.

Gençlerden Kanser Hastalarına Moral Ziyareti

Gençlerden Kanser Hastalarına Moral Ziyareti

Gençlerden Kanser Hastalarına Moral Ziyareti

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