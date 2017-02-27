Gençlere Hukuk Eğitimi Semineri Verildi

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, Gençlik ve Spor il Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen "Kariyer Günleri"...

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, Gençlik ve Spor il Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen "Kariyer Günleri" kapsamında gençlere hukuk eğitimi konulu seminer verildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından "Kariyer Günleri" buluşması düzenlendi. Üniversiteye hazırlanan gençlere hukuk eğitimi konulu seminer düzenlendi. Gençlere, hukuk eğitimi ve sonrası hakkında gençlerle bilgi paylaşımı sağlandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı tarafından gençlere, hukuk eğitimi başta olmak üzere, hukuk fakültelerini tercih etmeleri halinde gelecekteki kariyer planlamaları hakkında fikir sahibi olmaları amacıyla bilgiler verildi.

Hakim ve Cumhuriyet Savcısının görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra çalışma koşulları gibi konularda gençlere fikir paylaşımının yapıldığı etkinliğe yaklaşık 50 öğrenci katıldı.