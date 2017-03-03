Gençlere İnsan Hakları Sertifikası

Tulpar Derneği tarafından hazırlanan, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi, Yeşil Bursam Derneği tarafından da uygulama desteği verilen ve Birleşik...

Tulpar Derneği tarafından hazırlanan, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi, Yeşil Bursam Derneği tarafından da uygulama desteği verilen ve Birleşik Krallık Büyükelçiliği tarafından fonlanan "Bursa'daki Gençler İçin İnsan Hakları Eğitimi" konulu proje çalışmaları sona erdi. 175 gence insan hakları savunuculuğu sertifikası verildi.

İngiltere Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Richard Moore'nin da iştirak ettiği "Bursalı Gençler İnsan Haklarını Öğreniyor" konu başlıklı proje kapsamında, katılımcılara dünyadaki insan hakları, insan hakları evrensel beyannamesi ile ülkelere etkisi, ülkeler ve kişiler arası insan hakları ve etkileşim konularında eğitim verildi. Proje kapsamında 175 gence, insan hakları sertifikası verildi.

Moore, "Elçiliğim, insan hakları projelerine destek vermekten memnuniyet duymaktadır. Birleşik Krallık hükümeti tarafından desteklenen özellikle kadın, çocuk, engelli gibi toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik projeler olumlu toplumsal değişime katkıda bulunmaktadır" diye konuştu.

Çalışmalara destek veren Yeşil Bursam Derneği Başkanı Muharrem Karabulut, dernek olarak Türkiye genelinde gençlerin Hak arama ve hakkını savunmaları konusunda 2015-2016 yıllarında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Hak Elçileri konulu çalışmayı tamamladıkları anlattı.

Sertifika törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'yi temsilen katılan Muhsin Özlükurt, dünyanın pek çok ülkesinde insan hakları konusundaki tartışmaların sürdüğünü ifade etti.

Bursa Kent Konseyi salonlarında yapılan eğitim çalışmaları sonrasında, proje çalışmaları katılanların hazırladıkları resim ve fotoğraf sergisi açıldı.