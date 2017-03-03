  • BIST 89.722
  • Altın 146,620
  • Dolar 3,7202
  • Euro 3,9313
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 10 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 9 °C

Gençlere İnsan Hakları Sertifikası

» »
Gençlere İnsan Hakları Sertifikası
Tulpar Derneği tarafından hazırlanan, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi, Yeşil Bursam Derneği tarafından da uygulama desteği verilen ve Birleşik...

Tulpar Derneği tarafından hazırlanan, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi, Yeşil Bursam Derneği tarafından da uygulama desteği verilen ve Birleşik Krallık Büyükelçiliği tarafından fonlanan "Bursa'daki Gençler İçin İnsan Hakları Eğitimi" konulu proje çalışmaları sona erdi. 175 gence insan hakları savunuculuğu sertifikası verildi.

İngiltere Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Richard Moore'nin da iştirak ettiği "Bursalı Gençler İnsan Haklarını Öğreniyor" konu başlıklı proje kapsamında, katılımcılara dünyadaki insan hakları, insan hakları evrensel beyannamesi ile ülkelere etkisi, ülkeler ve kişiler arası insan hakları ve etkileşim konularında eğitim verildi. Proje kapsamında 175 gence, insan hakları sertifikası verildi.

Moore, "Elçiliğim, insan hakları projelerine destek vermekten memnuniyet duymaktadır. Birleşik Krallık hükümeti tarafından desteklenen özellikle kadın, çocuk, engelli gibi toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik projeler olumlu toplumsal değişime katkıda bulunmaktadır" diye konuştu.

Çalışmalara destek veren Yeşil Bursam Derneği Başkanı Muharrem Karabulut, dernek olarak Türkiye genelinde gençlerin Hak arama ve hakkını savunmaları konusunda 2015-2016 yıllarında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Hak Elçileri konulu çalışmayı tamamladıkları anlattı.

Sertifika törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'yi temsilen katılan Muhsin Özlükurt, dünyanın pek çok ülkesinde insan hakları konusundaki tartışmaların sürdüğünü ifade etti.

Bursa Kent Konseyi salonlarında yapılan eğitim çalışmaları sonrasında, proje çalışmaları katılanların hazırladıkları resim ve fotoğraf sergisi açıldı.

Gençlere İnsan Hakları Sertifikası

Gençlere İnsan Hakları Sertifikası

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aydın’da Trafik Kazası: 2 Yaralı03 Mart 2017 Cuma 17:58
  • Siyasi Parti Temsilcileri Bir Araya Geldi03 Mart 2017 Cuma 17:53
  • Ağrı’da Ki Spor Yöneticileri Tff Riva Tesislerini Gezecek03 Mart 2017 Cuma 17:53
  • Manisa’da Kısa Dönem Jandarma Erler Yemin Etti03 Mart 2017 Cuma 17:53
  • Necati Kara Hayrangöl Dağlarında03 Mart 2017 Cuma 17:53
  • Adliyeye Sevk Edilen 12 Adü Personelinden 10’u Tutuklandı03 Mart 2017 Cuma 17:53
  • Erzincan’ın Genel Ekonomik Durum Değerlendirme Toplantısı Yapıldı03 Mart 2017 Cuma 17:53
  • Erzincan Emniyetinden Kur’an Kursu Kursiyerlerine Dolandırıcılık Uyarısı03 Mart 2017 Cuma 17:53
  • Erzincan’da Tarihi Eser Operasyonu03 Mart 2017 Cuma 17:53
  • Ağrı’da Yılın Personeli Ödül Töreni03 Mart 2017 Cuma 17:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti