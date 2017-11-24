Gençleri Zehirleyen Uyuşturucu Tacirleri Tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı.

İddiaya göre, Alanya Belediye binası arkasında bulunan parkta O.U.E.(19) ile B.K.(18) çakmak gazı soluyarak uyuşturucu hap kullandı. Gençlerden B.K. birden yere yığılınca arkadaşı O.U.E., 112 acil servisi arayarak yardım istedi. Uyuşturucu komasına giren B.K.'ye ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi parkta yaptı. O.U.E., ayakta tedavisi yapılırken, B.K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastane yetkilileri tarafından durumun emniyet güçlerine haber verilmesinin ardından Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu satıcılarının yakalanması için soruşturma başlattı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'nin talimatları doğrultusunda Alanya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yapılan istihbarat çalışması sonucu gençlere uyuşturucu satan şahsın Özcan lakaplı Orhan Ö. (33) olduğunu belirledi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, Orhan Ö.'yü Gülerpınarı Mahallesi'nde gözaltına aldı. Şahsın yanında bulunan Ferit G. olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı ancak kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Sabıkalı çıktılar

Gözaltına alınan şahıslardan Ferit G.'nin, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 3 ayrı dosyada toplam 8.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 5 bin 200 TL adli para cezası olduğu, Orhan Ö.'nün ise Alanya'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.

Silah ve uyuşturucu ele geçti

Şüphelilerin üst aramasında 71 adet uyuşturucu hap, satışa hazır fişekler halinde 4 adet 11.53 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 10 adet mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.