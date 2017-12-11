Gençlerin Bilek Güreşi Mücadelesi Tamamlandı

Toplamda 53 ilden 113 kulüp 800'e yakın sporcunun katıldığı, Türkiye'nin gençler kategorisinde en kapsamlı bilek güreşi yarışmalarından olma özelliğini...

Toplamda 53 ilden 113 kulüp 800'e yakın sporcunun katıldığı, Türkiye'nin gençler kategorisinde en kapsamlı bilek güreşi yarışmalarından olma özelliğini taşıyan "5'inci Türkiye Genç Erkekler Bilek Güreşi Yarışması" tamamlandı.

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness, Bilek Güreşi Federasyonu ve Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü işbirliğiyle, toplamda 53 ilden 113 kulüp 800 "e yakın sporcunun katıldığı, Türkiye'nin gençler kategorisinde en kapsamlı bilek güreşi yarışmalarından olma özelliğini taşıyan "5'inci Türkiye Genç Erkekler Bilek Güreşi Yarışması" Ankara'da tamamlandı.

'Güçlü Bilekler Güçlü Nesiller" parolasıyla yapılan yarışmalarda, sporcular sağ kol ve sol kol olmak üzere 2 ayrı kategoride yarıştılar. Engelli sporcularında katılma fırsatı bulduğu yarışmada sporcuların ve antrenörlerin heyecanları görülmeye değerdi. Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre yarışma süresince 42 ilde yapılan il elemeleri kapsamında 4 bin 500 sporcuya; 257 okulda yapılan okul seçmeleri kapsamında yaklaşık 7 bin öğrenciye ulaşıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilek güreşi yarışmaları ile liselerde yapılan elemeler vasıtasıyla yüzlerce gencin lisanslı sporcu olmasına imkan sağlandı. Yarışmada 1'incilere tam altın, 2'ncilere yarım altın, 3'üncülere çeyrek altın ödülünün yanında, antrenör ve beden eğitimi öğretmenleri arasında yapılan çekilişle 1 kişiye UMRE ziyareti hediye edildi.