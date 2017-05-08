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Gençlerin Futsal Heyecanı

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Gençlerin Futsal Heyecanı
Nilüfer 16. Uluslararası Spor Şenlikleri, futsal heyecanı ile devam etti.

Nilüfer 16. Uluslararası Spor Şenlikleri, futsal heyecanı ile devam etti.

Futsal müsabakaları Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri'nde gerçekleşti. Şenlik havasında geçen müsabakalar heyecanlı anlara sahne oldu. Futsal Gençler finalinde, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Özel Kültür Okulları ile karşılaştı. Karşılaşma sonucunda, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şampiyonluk sevinci yaşadı. İMKB Fen Lisesi ile Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında oynanan üçüncülük maçı da 8-8 beraberlikle sonuçlandı. Kullanılan seri penaltı atışları sonucu İMKB Fen Lisesi üçüncü oldu.

Futsal Minikler Kategorisi finalinde de Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu, şampiyon oldu. Öğretmen Mehmet Aras İlkokulu da rakibi Abdurrahman Vardar ilkokulu'nu 5-1 yenerek üçüncü oldu.

Gençlerin Futsal Heyecanı

Gençlerin Futsal Heyecanı

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