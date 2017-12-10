Gençlerin Girişimciliğe Olan İnancı Artıyor

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd.

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Onur Çelik, Türkiye'nin gelişmiş ülkeler kategorisine yükselebilmesi için "yenilikçi girişimler" gerçekleştirip, marjinal getirisi güçlü alanlara yönelmesinin şart olduğunu vurguladı. Çelik, "Türkiye'deki genç girişimcilerin sayısı, son yıllarda yüzde 50 arttı. Ülkemizdeki yetişkin nüfusun girişimciliğe olan inancı yüzde 40'a çıktı. Yine gençlerin yüzde 64'ü kendi işini kurma konusunda daha cesur" dedi.

Adana Güney Rotary Kulübü tarafından üçüncüsü organize edilen, "Girişimcilik Buluşmaları'na bu kez Seyhan Anadolu Fen Lisesi ev sahipliği yaptı. Moderatörlüğünü Meltem Uzun Aydın üstlendiği oturuma, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Onur Çelik, Rotary Kulübü 2430. Bölge Guvernörü Serdar Ünlü ve işadamı Osman Yanık konuşmacı olarak katıldı.

Kadın-erkek işte eşit değil

Türkiye'de kadın ve erkek nüfusunun her ne kadar birbirine eşit olsa da kadınların işgücüne katılımında aynı eşitlikten söz edilemeyeceğinin altını çizen Meltem Uzun Aydın, bugün Türkiye'de kadınların sadece yüzde 32.3'ünün iş hayatına atılırken, OECD ülkelerinde bu oranın yüzde 65 olduğuna işaret etti. Aydın, "Toplam girişimciler arasında 10 yıl önce yüzde 5 seviyesinde olan kadın girimci sayısı yüzde 8'e çıkarak sayıları 100 bine ulaştı. Bu artış sevindirici, ancak hiç ama hiç yeterli değil" yorumunu yaptı.

Girişimciliğe teşvik etti

Güney Rotary Kulübü Dönem Başkanı Sinan Aydın ve Anadolu Fen Lisesi Müdürü Mehmet Demiryürek'in de hazır bulunduğu toplantıda konuşan Rotary Kulübü 2430. Bölge Guvernörü Serdar Ünlü ise, "Rotary nedir, ne değildir?" sorusuna yanıt vermeye çalıştı. İşadamı Osman Yanık da mesleki bilgi ve birikimleriyle birlikte tecrübelerini de öğrencilerle paylaşarak, onları "girişimcilik" konusunda teşvik etmeye çalıştı.

'Yenilikçi girişimler" şart

Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Onur Çelik de, ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre, ziraat, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösterdiğini, Türkiye'nin de artık sanayi açısından iyi bir ülke konumuna geldiğini anlattı. Çelik, "Gelişmiş ülkeler kategorisine yükselebilmek; yenilikçi girişimler gerçekleştirip, marjinal getirisi yüksek alanlara yönelmemiz ile mümkün" dedi.

Gençleri teşvik etme zamanı geldi

Çelik, konuşmasını da şöyle sürdürdü:

"Bu nedenle de ülke olarak artık fiziksel olarak güçlü nesillerden ziyade beyin gücü yüksek nesillere ihtiyacımız vardır. Gençlerimizi en iyi şekilde eğitmeli ve bizlerden de dünya çapında yenilikler ortaya koyan girişimci nesilleri iş dünyasına sunmalıyız. Yeni neslimize girişimciliğin önemini anlatıp, yeni girişimler gerçekleştirmeye teşvik etmemizin zamanı geldi."

Türkiye'den de Zuckerber çıkmalı

Dünya çapındaki markalar olan "Google', "Facebook" ve "Tesla" gibi markaların her birinin çıkış noktasının, gençlerin yenilikçi düşüncelerini hayata geçirmek olduğunun altını çizen Çelik, "Bizim ülkemizden de Mark Zuckerberg'lerin, Lary ve Sergey'lerin çıkmasının zamanı geldi" ifadesini kullandı. Çelik, özellikle son yıllarda Türkiye'deki genç girişimci oranında yüzde 50'lik bir artış olduğunu vurguladı.

Gençler girişimciliğe inanıyor

Onur Çelik, "Türkiye'deki yetişkin nüfusun girişimciliğe olan inancının yüzde 40'a çıktığı, yüzde 64'ünün ise kendi işini kurma konusunda cesaret sahibi olduğu görüldü" dedi. Girişim yapılarak açılan KOBİ'lerin yüzde 59.7'si düşük teknoloji ile çalıştığını anlatan Çelik, sanayi sektöründe yenilikçi girişimlerin oranı yüzde 64.5 iken, hizmet sektöründe bu oranın yüzde 57.7 olduğu bilgisini verdi. Çelik, kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı.