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Gençlerin Karda Kayma Keyfi

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Gençlerin Karda Kayma Keyfi
Konya'nın Derebucak ilçesinde bulunan dağlık alanda buluşan gençler, deniz yatağı, lastik, branda, çuval ve naylonlarla kayarak eğlenceli dakikalar yaşıyor.

Konya'nın Derebucak ilçesinde bulunan dağlık alanda buluşan gençler, deniz yatağı, lastik, branda, çuval ve naylonlarla kayarak eğlenceli dakikalar yaşıyor.

Derebucak ilçesindeki dağlık alanda buluşan gençler, yaklaşık 2 metre yüksekliğe ulaşan kar örtüsü üzerinde ardıç ağaçlarının arasında kayak keyfi yaşadı. Konya'nın Antalya sınırındaki dağlık alanda kar örtüsü altındaki bin 700 rakımlı Kocadağ'ın yamaçları kayak tutkunu gençlerin mekanı haline dönüştü. Doğal kayak merkezi haline dönüştürülen alana, Derebucak'ın yanı sıra Beyşehir ve Antalya'nın bazı ilçelerinden de gençler akın ediyor. Dağ yolunun ulaşıma açılmasının ardından bölgedeki beyaz örtü altındaki eğimli kesimlere ulaşma imkanı bulan ve uygun alanları mesken tutan gençler, yanlarında getirdikleri deniz yatağı, iç lastiği, branda, çuval ve naylonlarla kayak yaparak eğlence dolu saatler geçirdi. Gençlerden bazıları eline aldığı Türk bayrağı ile kayarken, bazıları ise kayak yaptığı anlarda selfie çekerek yaşadıkları anları ölümsüzleştirdi. Dağlık alanda yaklaşık 2 metreyi bulan beyaz örtü üzerinde kendilerini aşağıya bırakan kayak severler, adrenalin dolu anlar yaşadı. Kayak yapanlar arasında zaman zaman iç lastiklerin devrilmesi sonucu kar üzerine savrulanlar, takla atanlar ilginç ve renkli görüntüler oluşturdu.

Kayak tutkunu gençler, dağda metrelerce yükseklikteki beyaz örtü altında kaymanın çok keyifli olduğunu dile getirdi.

Gençlerin Karda Kayma Keyfi

Gençlerin Karda Kayma Keyfi

Gençlerin Karda Kayma Keyfi

Gençlerin Karda Kayma Keyfi

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