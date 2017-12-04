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“Gençlerle Başbaşa” Konferansları İle Bilinçlenecek

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“Gençlerle Başbaşa” Konferansları İle Bilinçlenecek
Başiskele Belediyesi başlatmış olduğu "Gençlerle Başbaşa" her ay farklı bir konuda gençlere yönelik konferanslar düzenleyecek.

Başiskele Belediyesi başlatmış olduğu "Gençlerle Başbaşa" her ay farklı bir konuda gençlere yönelik konferanslar düzenleyecek.

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz'ın sürdürmüş olduğu projeler sosyal alanlarda da gerçekleştirilmeye devam ediyor. Önceki günlerde hizmete giren Bahçecik Sosyal Yaşam, Gençlik ve Spor Merkezinde başlatılan "Gençlerle Başbaşa" projesi ile her ay ilçenin genç vatandaşlarında farklı konularda konferanslar verilecek.

"Gençlerle Başbaşa" konferansının ilki Bahçecik Sosyal Yaşam, Gençlik ve Spor merkezinde gerçekleştirildi. Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz'ın katılımıyla gerçekleşen konferansta Emekli İmam Hatip Şaban Özbay, Başiskele ilçe Müftüsü Abdulsamet Erkul, Uzman Vaiz Muhammet Yıldız'ın tarafından gençlere çeşitli bilgiler verildi.

Konferansta konuşan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayazise, "Yaptığımız her yatırım ve projede gençliğin ve geleceğin kenti olduğumuzu söylüyoruz. Bu gençlik elbette mili ve manevi değerlerine sahip çıkan bizler için büyük önem arz eden, 15 Temmuz'da dünyaya nam salan bir milli direnişin kahramanı nitelikli gençlerimiz. Biz bu gençlerimizle gurur duyuyoruz. Onlara hizmet etmek bizlerin en asli görevi. Toplumun en dinamik taşı gençliği yok saymak kabul edilemez. Bu kapsamda hayata kazandırmış olduğumuz "Gençlerle Başbaşa" projemizde de her ay bir konuyu değerlendirip sohbet etme fırsatı bulacağız. Projemiz gençlerimize, genç ve güçlü ilçemize hayırlı olsun" dedi.

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