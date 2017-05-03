Gençlik Kamplarına Başvurular Başladı

Fatsa Gençlik Merkezi Gençlik Kampları için başvuruları almaya başladı.

Fatsa Gençlik Merkezi Gençlik Kampları için başvuruları almaya başladı.

İlçenin en işlek caddeleri başta olmak üzere, okullarda kurdukları stantlarla gençlerin kamplara katılmaları için görevli personeller çalışmalara başladılar.

Katılım için gerekli şartlarla ilgili bilgiler veren Fatsa Gençlik Merkezi Müdürü Berat Şahin, "Gençlerin serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlamak amacıyla kurulmuş tesislerdir bu kamplarımız. Kamplara katılan gençlerin ulaşım konaklama ve yemek ihtiyaçları Gençlik ve Spor Bakanlığınca karşılanmakta ve gençlerden her hangi bir ücret alınmamaktadır. Kamplara yaş gruplarına göre başvuru yapılabilecektir. 12-13 yaş grubu (2004-2005 doğumlular) kızlar Mavi(Deniz) kamplara, 14-22 yaş grubu (1995-2003 doğumlular) kızlar Yeşil(Doğa) kamplara, 12-15 yaş grubu (2002-2005 doğumlular) erkekler Mavi(Deniz) kamplara, 16-22 yaş grubu (1995-2001 doğumlular) erkekler Yeşil(Doğa) kamplara başvuru yapabilir. Kamplarımız ücretsiz olup,katılımcıların ulaşım dahil tüm masrafları bakanlığımız tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca katılımcılara, yolculukları ve kamplarda geçirdikleri günler için seyahat ve sağlık sigortası yapılmaktadır. Yenilikçi, ilkeli, akılcı ve sorumlu yaklaşımımızla Gençlik Kamplarının gençlerimizin maddi ve manevi gelişiminde önemli bir kilometre taşı olduğunu düşünüyoruz ve kamp yapmanın her gencin hakkı olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda sosyal, sportif, kültürel ve kişisel ihtiyaçlara cevap veren, genç odaklı, modern gençlik kampları oluşturmak, sayılarını ülke genelinde yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Demokratik değerleri, milli ve manevi değerler ile birlikte kavrayan, özgüven düzeyi yüksek gençlerden oluşan sağlıklı nesillere giden yolda en etkili ve aktif kurumlardan biri olmaktır hedefimiz. Kamp başvuruları sistem üzerinden online şekilde yapılmaktadır. Kamp başvuruları 1 Mayıs-10 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacak olup konuyla ilgili Fatsa Gençlik Merkezi Müdürlüğünden bilgi alınabilir" dedi.