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Gençlik Meclisi’nden Ayvalık’tan Ayvacık’a Yardım Eli

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Gençlik Meclisi’nden Ayvalık’tan Ayvacık’a Yardım Eli
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 5.3'lük depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürerken, konteynır kentlere...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 5.3'lük depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürerken, konteynır kentlere ve çadırlara yerleştirilen depremzedeler için çeşitli kentlerdeki sivil toplum kuruluşları ile bazı kamu kurumlarınca ardı ardına yardım kampanyaları düzenleniyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de, Ayvalık Kaymakamlığı öncülüğünde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Ayvalık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının destekleriyle Ayvalık Gençlik Merkezine üye gençlerle gönüllü liderler tarafından depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında 2 gün içinde bir kamyon eşya toplandı.

Kışlık giysiler, battaniye, yorgan, ayakkabı, halı, kilim, mont, kaban gibi eşyalar, Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Antrenör ve sporcuları ile Ayvalık Gençlik merkezi gönüllü liderleri tarafından Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı köylerin bulunduğu deprem bölgesine ulaştırıldı.

Yardımların dağıtımına başkanlık eden Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Tekvando Antrenörü Volkan Sersan yaptığı açıklamada, Ayvalık Kaymakamlığı öncülüğünde Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Ayvalık Gençlik Merkezi tarafından yardım kampanyası başlatıldığını belirtti.

Depremde zarar gören Çanakkaleli afetzedeler için bir yardım kampanyası düzenlediklerini ifade eden Sersan, "Kampanyamızda toplanan eşyalarımızı şu anda dağıtıyoruz. Buralara gelip görmenin nasıl bir afetle karşı karşıya olduklarını bilmemiz açısından çok iyi oldu. Toplamış olduğumuz bu yardımlarda Ayvalık Gençlik Merkezi Üyesi kadınlarımızın özellikle çok büyük payı var. 2 günlük kısa bir sürede yaklaşık bir kamyonluk malzeme topladılar. İçlerinde battaniyeden halıya kadar, yorgana, kazağa kadar, çocuk ayakkabısına, çocuk montuna kadar birçok kullanılmış, az kullanılmış veya hiç kullanılmamış olmak üzere sınıflandırılmış malzemeler var. Aynı zamanda çocuklarımızın da ufak kırtasiye ihtiyaçlarını karşılıyor olmamız bizleri mutlu etti" diye konuştu.

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