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Gençlik Merkezi Gönüllüleri Kız Yurdu Bahçesinde Fidan Dikti

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Gençlik Merkezi Gönüllüleri Kız Yurdu Bahçesinde Fidan Dikti
Orman Haftası dolayısıyla Şanlıurfa Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Yenişehir Gençlik Merkezi gönüllüleri Osman Bey Kampüsündeki Kredi Yurtlar...

Orman Haftası dolayısıyla Şanlıurfa Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Yenişehir Gençlik Merkezi gönüllüleri Osman Bey Kampüsündeki Kredi Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdunda 200 adet fidan dikimini gerçekleştirdi.

Şanlıurfa Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Yenişehir Gençlik Merkezi gönüllüleri ve KYK Şanlıurfa il müdürlüğü tarafından Şanlıurfa Osman Bey kampüsündeki Kredi Yurtlar Kurumu kız Öğrenci Yurdunda fidan dikimi etkinliğine Şanlıurfa KYK İl Müdürü Mahmut Bağmancı, Yenişehir Gençlik Merkezi Müdürü Hamit Derman, Şanlıurfa İl Orman Şube Müdürü Ahmet Ünver, yurt yönetimi, öğrenciler ve gençlik merkezi gönüllüleri katıldı. Gerçekleşen fidan dikiminde KYK Yurt bahçesinde çam fidanları dikildi. Şanlıurfa KYK İl Müdürü Mahmut Bağmancı, Yenişehir Gençlik Merkezi Müdürü Hamit Derman, Şanlıurfa İl Orman Şube Müdürü Ahmet Ünver toprağa ilk fidanları dikerek Orman Haftası'nın kutlu olmasını diledi. Fidan dikimi sırasında konuşma yapan Şanlıurfa KYK İl Müdürü Mahmut Bağmancı, "Yurdumuzda kalan öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmek onları sosyal ve kültürel, sportif faaliyetlerde gelişiminde yardımcı olmak, önemli gün ve haftalarda günlerin önemini belirten faaliyetler yapmak amacıyla bugün Orman Haftası nedeniyle fidan dikimi gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bu tür faaliyetleri her zaman desteklediklerini belirten Şanlıurfa Yenişehir Gençlik Merkezi Müdürü Hamit Derman ise, "Orman Haftası nedeniyle KYK Kız Öğrenci Yurduna fidan dikimine katkıda bulunmak adına burada bulunuyoruz. Bizler Sevgili Peygamberimizin, "Kim bir fidan diker veya ekin eker de bundan insanlar ve kuşlar faydalanırsa bunlar onun için hayır ve berekettir" hadisine musaddak olmak, gençlere ağaç sevgisi ve çevre konusunda farkındalık oluşturma amacıyla her zaman bu tip faaliyetlerde varız" diye konuştu.

Gençlik Merkezi Gönüllüleri Kız Yurdu Bahçesinde Fidan Dikti

Gençlik Merkezi Gönüllüleri Kız Yurdu Bahçesinde Fidan Dikti

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